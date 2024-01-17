Магистраль позволит обеспечить дополнительный доступ Украины к странам Евросоюз в обход Польши, Венгрии и Словакии.

Несмотря на все происходящее украинское правительство продолжает экспортировать из страны сельскохозяйственную продукцию. Ранее ее вывозили через специально организованный коридор из Одесских портов, но после окончательного развала зерновой сделки грузопоток пошел сквозь Польшу. Это привело к снижению себестоимости такой продукции и забастовкам фермеров в странах, через которые вывозили украинское зерно. Дошло до того, что на польской границе банально не пускают фуры с зерно, уходящие из Украины. На этом фоне румынское правительство с подачи американской власти начали строить большое и удобное шоссе, которое соединит Украину и портовый город Констанс

Согласно известным данным Румыния строит большое широкополосное шоссе с высокой грузопроходимостью. Магистраль соединить порты в Констанс и сухопутную границу с Украиной. Именно по новой дороге пойдет поток сельхоз продукции, которую продолжают вывозить из страны. В обратную сторону пойдут грузы военного назначения, которые прибывают в румынский порт на регулярной основе. Это резко обезопасит привоз военных грузов на Украину, так как сейчас грузовые суда вынуждены разгружаться в портах, регулярно обстреливаемых русскими. Не раз в СМИ появлялись кадры и сообщения про повреждения сухогрузов, разгружающихся в портах Одессы, Николаева и дельте Днестра.

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Кроме того, через Румынию пойдет новое шоссе, которое соединит порты на Черном море и на берегу Средиземного моря. Дорого начнется в Румынии, пройдет через Болгарию и закончится в греческом Александруполисе. Есть мнение, что финансируемый США проект предназначен в первую очередь для соединения балканских военных баз, которые в своем время там разместили американцы. Однако все подается под соусом из рассказов про развитие региона в экономическом плане и видимо еще более удобный путь для поставок грузов на Украину.