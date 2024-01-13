ФК Ливерпуль сообщил о переговорах с футболистом.

Английский футбольный клуб Ливерпуль сообщил спортивной общественности о том, что желает провести переговоры с нападающим Мохамедом Салахом по поводу оформления новых контрактных соглашений.

На данный момент футболист пребывает в расположении родной сборной Египта, с которой борется за путевку в плей-офф кубка Африканских Наций. Египетской команде будут противостоять такие оппоненты как Мозамбик, Кабо-Верде и Гана, и судя по информации источников, именно "Фараонов" считают одними из фаворитов на победу в данном соревнование. И не напрасно, поскольку сборная семь раз завоевывала золотые медали кубка Африканских Наций, трижды серебряные и столько же раз бронзовые.

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Стоит также напомнить, что в конце текущего игрового года контактное соглашение с Ливерпулем истечет, и поэтому, как только египетский специалист прибудет на просторы английской земли, руководство клуба моментально приступит к диалогу о сохранение нападающего в команде.

Сам же Мохамед Салах, по информации некоторых новостных источников, заявлял, что покидать английский коллектив совсем не собирается, ведь у него хорошие отношения и с главным тренером команды - немецким специалистом Юргеном Клоппом, а также с игроками "Красных".

Стоит также отметить, что в стане данного коллектива египтянин добился больших успехов, и это выражается не только в личных достижениях самого футболиста, но и побед Ливерпуля в целом.

Если же непосредственно к статистическим показателям, то вместе с клубом "Фараон" становился чемпионом страны, обладателем английских Кубка, Суперкубка и Кубка Футбольной Лиги, и что самое главное, завоевывал самый престижный трофей Европы - Лигу Чемпионов УЕФА.

С момента возвращения в Англию, сам же "Египетский король" провел за Ливерпуль 332 матча, в которых сумел отметиться 204 забитыми голами.

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До того как стать одним из главных механизмов девятнадцати кратного чемпиона Англии, Мохамед Салах успел поработать в таких не менее известных командах, как итальянская Рома, Фиорентина, а также побывал в составе другой английской команды - лондонского Челси.