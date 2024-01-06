Винтовка уже показала свою эффективность на поле боя.

Русская армия продолжает ускоренными темпами перевооружаться на более новое и совершенное оружие. Появились сведения о поступление в распоряжении ВС РФ новых снайперских винтовок системы Чукавина, разработанные концерном «Калашников» еще в прошлой декаде. СВЧ использует стандартный отечественный патрон 7,62х54, который в больших количествах производится ВПК России. О поступлении винтовок в наши Вооруженные силы пишет испанское издание Defensa со ссылкой на собственные источники.

Насыщение русской армии снайперскими винтовками СВЧ началось еще в прошлом десятилетии, но именно в рамках проведения спецоперации их количество резко возросло. В идеале новые винтовки должны полностью заменить собой старые СВД разных годов выпуска, но при этом они обе используют один и тот же боеприпас. СВЧ имеет лучшую баллистику за счет использования более длинного ствола и одновременно штатная версия значительно легче. При этом для внутреннего пользования СВЧ будет поступать только под 7,62х54-мм патрон, а вот экспортные варианты используют более распространенные за рубежом боеприпасы: 7,62х51 Win и .338 LM.

реклама

Пока непонятно сколько именно винтовок Чукавина поступило в распоряжение военные в зоне СВО. При этом пока никто не отменяет использование СВД, которые также неплохо показали себя в ходе конфликта на Украине. Особенно когда штатная оптика заменяется на более продвинутую, ди еще и с тепловизионным каналом. Однако такие варианты находятся в руках подразделений специального назначения и их крайне мало. Новая же винтовка СВЧ позволит повысить эффективность армейских снайперов.