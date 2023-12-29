Машина имеет дистанционное управление и высокую грузоподъёмность.

Ситуация на территории Украины заставила многих западных военных другим взглядом посмотреть на современное поле боя. Это выражается в том, что на вооружение принимают новые варианты боевых машин, способных управляться удаленно. Так в Великобритании проходит испытание новая машина-амфибия, способная нести до тонны груза, двигаться по любому рельефу и управляться гибридным способом. Об испытаниях английской новинки пишет издание Army Recognition со ссылкой на свои источники.

Новая машина-амфибия HIPPO HAWC сейчас проходит испытания в рамках английских учений, направленных на внедрение в армию и прочие рода войск новых технологий для соответствия современным реалиям. Начавшиеся в ноябре испытания показали, что машина способна двигаться почти по любому рельефу и нести на себе до тонны полезного груза. Однако главной фишкой стала возможность гибридного управления амфибией: водителем непосредственно в самой машине и удаленно, через радиосвязь.

реклама

Новую боевую машину англичан оценивают не только британские военные, но и приглашенные военные эксперты из целого ряда европейских государств. Это позволяет сделать вывод, что в перспективе именно эта амфибия может стать одной из основных в армии НАТО. Но пока идут только испытания, которые должны выявить «детские болячки» проекта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит также отметить, что HAWC отличается большой гибкостью в своем использовании. По словам разработчиков амфибия может выполнять роль простого транспорта для пехоты, разведывательной машины и даже спецмашины для спасательно-эвакуационных работ. Все зависит от желания заказчика, который будет закупать транспортеры.