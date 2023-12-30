Это всё только за последние шесть недель.

Для поддержания имиджа ВСУ и поднятия боевого духа среди населения Украины командование Вооруженными силами страны и политическое руководство продолжает поддерживать на нашем берегу Днепра так называемый плацдарм. Речь идет о печально известном селе Крынки, который стал настоящей жаровней для киевских бойцов, закидываемых туда в дины конец. Для переброски десанта ВСУ используют лодки, которые становятся добычей для русских операторов БПЛА и которые регулярно подвергаются ударам артиллерии. По данным американского издания «Форбс» со ссылкой на собственные источники и аналитику обозревателей, киевская власть за последние 6 недель потеряла почти 50 десантных лодок.

Буквально на днях мы рассказывали про ночную попытку ВСУ перевезти на левый берег Днепра около Крынок большой десант. Однако разведка вовремя выявила маневр неприятеля и по лодкам нанесли удар операторы дронов-камикадзе. И это только один из фрагментов творящегося там уничтожения плавательных средств, принадлежащих ВСУ. Один из обозревателей «Форбс» Дэвид Экс рассказал, что киевские войска потеряли один из катеров БМК-Т, который использовался для снабжения плацдарма в Крынках. В катер влетел дрон-камикадзе и он, катер, пошел на дно Днепра. При этом украинские военные упорно продолжают удерживать плацдарм, хотя оставленные там морпехи уже проявляют признаки обреченности.

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Справедливости ради хочется отметь тот факт, что ВСУ учатся и теперь используют надувные лодки с пенным наполнителем вместо воздуха. При поражении такой лодки осколками те просто прошивают оболочку, но пена не дает пойти на дно. Тем самым резко повысилась выживаемость бойцов, так как ранее при таком поражении все гарантированно оказывались в водах Днепра, а на дворе стоит не летняя пора. Да и на бойцах ВСУ нагружено очень много, что также понижало шансы выплыть на берег.