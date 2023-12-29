Действие происходило в районе села Крынки Херсонской области.

Киевская власть ради медийного эффекта и попытки рассказать гражданам своей страны о «перемоге» продолжает направлять солдат на плацдарм около села Крынки на нашем берегу Днепра. При этом их не сильно беспокоит тот факт, что русские продолжают сжимать кольцо вокруг обороняющихся и по окопавшимся там бойцам ВСУ постоянно работает артиллерия и авиация, идут обстрелы из минометов и происходят налеты дронов.

Кроме Крынок ВСУ удерживают несколько островов непосредственно на самом Днепре куда также регулярно перебрасывает новых солдат. Вот только с переброской резервов по реке имеются проблемы, так как по плавсредствам работают наши операторы БПЛА. Сегодня ночью произошла очередная попытка ВСУ перебросить под Крынки свежую партию военнослужащих, но лодки с солдатами были обнаружены разведкой и по ним ударили дроны-камикадзе. По сообщениям с мест событий уничтожено несколько лодок с личным составом. Точное количество потерь с украинской стороны не сообщается. Одновременно засевшие в Крынках остатки морпехов попытались эвакуировать раненых, но что с ними стало никому не известно. Вероятнее всего они также попали под удар наших беспилотников и пошли на дно.

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Что интересно согласно получаемым радиоперехватам переговоров военнослужащих ВСУ и там нет ничего позитивного. Все чаще мелькают упаднические заявления, что их «бросили» и про них «забыли». Это не удивительно, так как по западным данным средняя продолжительность жизни бойца на Крынском плацдарме составляет всего-то 4 дня.