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Генерал-майор ВСУ рассказал немецкой прессе, что на Украине закончились добровольцы
Несмотря на все усилия военкомата - желающих не нашли.

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С ноября 2023 года в информационном пространстве Украины звучат заявления разнообразных чиновников и военных, что ВСУ испытывает серьезную нехватку «мобилизационного ресурса». В частности, звучали обвинения сторону региональных властей, что те не способны выполнять поставленные задачи. А вот теперь генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко жалуется немецкой прессе о том, что на Украине не осталось добровольцев, которые хотят пойти на службу в вооруженные силы и с оружием в руках защищать свою родину. Чуть ранее один из пограничников рассказывал, что страну покидают до 6000 потенциальных рекрутов ежедневно.

Согласно заявлениям Марченко германской прессе, украинская армия перестала пополняться добровольцами по очень простой причине – они в стране закончились. Сейчас набор ведется принудительным методом и рекрутов, он же «мобилизационный ресурс», загребают самыми разными способами. Например, военкомы вынуждены лично ходить по квартирам и домам потенциальных новобранцев с целью их поимки и отправки в центры комплектации. Самые отчаянные занимаются отловом мужчин призывного возраста в общественных местах, что также создает негативную репутацию армии.

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При этом на украинских телеканалах то и дело выступают чиновники разного уровня важности с заявлениями о том, что ВСУ будет укомплектована солдатами, даже если придется идти на самые крайние меры. При этом что подразумевается под крайними мерами никто не сообщает. В целом, то, что сейчас твориться на Украине и так мало похоже на нормальную вербовку в вооруженные силы и страшно представить, что будет происходить дальше. Особенно на фоне происходящих событий и заявлений про новое контрнаступление в 2024 году.

#всу
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