Каждый день Украину покидают тысячи людей призывного возраста.

В Ноябре 2023 года в украинской прессе появились высказывания чиновников разного уровня о том, что в регионах Украины начались проблемы сс набором «мобилизационного ресурса». Мол, региональные власти проваливают сборы потенциальных военнослужащих ВСУ. На этом фоне сегодня появилось заявление представителя пограничной службы Украины, который руководит пограничным контролем на западе страны. Матвейчук рассказал, что каждый месяц страну покидает до 6000 мужчин призывного возраста.

Согласно заявлениям Матвейчука, каждый день пограничный контроль проходит 6000 мужчин призывного возраста, которые уезжают за границу. При этом все документы убывающих в полном порядке и никакие схемы не задействованы. Так некоторые лица покидают «незалежную» в качестве волонтеров по программе «Шлях», и пограничники ничего не могут с ними поделать. Иные лица используют женские документы, хотя при этом никаких операций по смене пола не проходили. Еще один вариант покинуть страну заключается в сопровождении инвалида «на лечение». Что интересно это единственный вариант, откровенно похожий на мошеннический, так как один и тот же инвалид может покидать страну не один десяток раз.

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В итоге по словам Матвейчука вырисовывается картина, что в месяц Украина в среднем теряет почти 180 тысяч потенциальных рекрутов. Это приличное количество «мобилизационного ресурса» скапливается в ближайших к Украине странах и не собирается возвращаться на родину ни под каким предлогом. В любом случае, чем меньше потенциальных рекрутов на Украине – тем проще будет русской армии на линии боевого соприкосновения.