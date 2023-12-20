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g1tarist
Экс-глава военной разведки Франции осознал, что у Киева нет четкой стратегии
Он заявил, что без нее Украина не победит

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В военно-политическом руководстве Украины сегодня можно наблюдать настоящий разброд и шатания. И дело тут не в раздуваемом конфликте Залужного и Зеленского в погоне за президентское кресло. Тут скорее можно сказать про нехватку некой политической воли и четкой стратегии дальнейшего развития военного конфликта с Россией.

Об этом потихоньку начинают говорить в западных СМИ, про это начинают говорить западные высшие военные чины и политические деятели. Причем такие разговоры начались после провала летне-осеннего контрнаступления и на фоне событий вокруг «фортеции» Авдеевки.

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Одним из таких внезапно прозревших деятелей стал экс-глава военной разведки Франции Кристоф Гомар, который обнаружил, что у киевской власти нет четкой стратегии. Со слов бывшего генерала, в отличии от Киева, у Москвы есть стратегия, которой она и придерживается, а это выгодно отличает русских от украинцев. Также Гомар заявил, что не понимает на что рассчитывали киевские высшие чиновники, когда начинали контрнаступление, ведь, по сути, кроме веры в свою победу у них ничего не было. Тут стоит понимать, что экс-генерал все это осознал буквально недавно, но уже после завершения украинского контрнаступа.

Целый ряд западных военных и политиков внезапно осознали, как и генерал Гомар, что у Киева нет четкого плана. Однако сам Залужный уже разрабатывает стратегию на 2024 год, но в самом Киеве в него не особенно верят, там регулярно появляется информация, что украинские власти не понимают, что будет делать главком ВСУ. При этом часть нового плана, который вроде как есть, основана на использовании нового западного чудо-оружия. Если в 2023 году это были разнообразные ракеты и такни «Леопард 2», то в следующем году новой надеждой ВСУ становятся ОЮТ «Абрамс» и истребители F-16.

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#украина
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