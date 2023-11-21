А часть сил киевского правительства отброшена в лесопарковую зону.

Осень 2023 года уже подходит к концу, и в зоне проведения Специальной Военной Операции устанавливается зимняя погода, что сильно влияет на ход боевых действий. Однако русские войска в районе Авдеевского укрепрайона продолжают планомерно перемалывает украинскую оборону и уже вошли в сам город. При этом часть киевских военнослужащих откатилась в район лесопарка, около пересечения улицы Докучаева и Ясиноватского переулка.

По сообщения с Авдеевского участка ЛБС русские войска постепенно начинают брать город под контроль, выдавливая украинские части в западную сторону. Так, есть информация про ожесточенные бои в районе промзоны, но часть сил ВСУ была опрокинута и отброшена в лесопарк, где пытаются закрепиться. Одновременно русские бойцы занимают новые позиции и окапываются. Именно в этой лесопарковой зоне на пересечении улицы Докучаева и Ясиноватского переулка ВСУ пытается организоваться и дать отпор нашим войскам. Также в городской черте взята под контроль ВС РФ станция Ясиноватое-2 и идут наступательные действия в садовом товариществе «Виноградники».

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В районе населенного пункта Степовое украинские военные использовали в ночном бою немецкие «Леопарды». Есть сообщение, что по машине нанесли удар из РСЗО «Град». Одна из немецких «кошек» уничтожена вместе с еще одним ОБТ украинской армии. В целом попытка ВСУ выбить наши силы из Степового оказалась неудачной.