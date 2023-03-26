Пакистан придерживается политики невмешательства и сотрудничает с Россией.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В официальном Facebook канале Генерального штаба Вооружённых сил Украины появилась фотография, украинские военнослужащие заряжают ракет «Yarmuk» калибра 122-мм, по характеристикам аналогичны советским 9М22У, для их дальнейшего применения в РСЗО «Град»

реклама

Боеприпасы «Yarmuk» выпускает крупная пакистанская компания-производитель оружия Pakistani Ordnance Factories. О том, что она поставляет оружие в Украину стало известно ещё в прошлом году, однако власти Пакистана отрицают это. Оно и понятно, ведь официальная позиция Пакистана - невмешательство в военные конфликты. В военных поставках Пакистану помогают европейские союзники Украины, через порты которых доставляют вооружение.

Более того, Пакистан продолжает активно сотрудничать с Россией во всех сферах. Премьер-министр Пакистана Имран Хан один из первых, кто встретился с Путиным 24 февраля 2022 года в Кремле.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее была новость о том, что Пакистан готов отправить в Украину через европейских партнёров 44 советских танка Т-80УД в обмен на западную финансовую помощь. Пакистан также продолжает пользоваться скидками на российский газ.