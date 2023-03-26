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Украина получила пакистанские снаряды Yarmuk для РСЗО «Град»
Пакистан придерживается политики невмешательства и сотрудничает с Россией.
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В официальном Facebook канале Генерального штаба Вооружённых сил Украины появилась фотография, украинские военнослужащие заряжают ракет «Yarmuk» калибра 122-мм, по характеристикам аналогичны советским 9М22У, для их дальнейшего применения в РСЗО «Град»

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Боеприпасы «Yarmuk» выпускает крупная пакистанская компания-производитель оружия Pakistani Ordnance Factories. О том, что она поставляет оружие в Украину стало известно ещё в прошлом году, однако власти Пакистана отрицают это. Оно и понятно, ведь официальная позиция Пакистана - невмешательство в военные конфликты. В военных поставках Пакистану помогают европейские союзники Украины, через порты которых доставляют вооружение.

Более того, Пакистан продолжает активно сотрудничать с Россией во всех сферах. Премьер-министр Пакистана Имран Хан один из первых, кто встретился с Путиным 24 февраля 2022 года в Кремле.

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Ранее была новость о том, что Пакистан готов отправить в Украину через европейских партнёров 44 советских танка Т-80УД в обмен на западную финансовую помощь. Пакистан также продолжает пользоваться скидками на российский газ.

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#россия #украина #пакистан #yarmuk
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