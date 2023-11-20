Новая программа Alacrán армии Перу.

После окончания Второй мировой Войны французы озаботились созданием собственных танков и придумали, а затем и приняли на вооружение, AMX-13 с качающейся башней, 75-мм пушкой и двумя барабанами на 6 выстрелов каждый. Позже они начали продавать своё вундер-ваффе другим странам и часть машин оказалась в Перу, где эксплуатируется в настоящее время. Правда там заменили в 1980-х годах 75-мм пушку, на 105-мм орудие. А вот теперь перуанские военные захотели повысить противотанковые качества старого француза и придумали установить на него противотанковые ракеты.

В качестве ракет выбрали русские экспортные «Корнеты», которые разместили на корпусе танка в нескольких пусковых установках. Потом, подумав, что этим как-то надо управлять, сняли башню и вместо нее появилась рубка с приборами наблюдения и наведения ПТУР на цель. В качестве оборонительного вооружения установили 12,7-мм Браунинг. Новая машина получила гордое название AMX-13 Alacrán и разрабатывалась с прошлого десятилетия. При этом перуанские конструкторы пытались залезть своими шаловливыми ручками внутрь русских ракет, но наши сказали, что так делать нельзя и за переработанные ракеты они ответственности нести не будут.

реклама

Задачей нового танка станет истребление вражеских бронированных машин любого типа, так как русский «Корнет-Э» способен пробить броню ОБТ 20-тилетней давности. Неизвестно точно сколько таких машин появится у армии Перу, но для такой бедной и гордой страны это реальный вариант противодействия более развитым государствам региона. Чем-то напоминает проект времен «холодной войны» ИТ-1 «Дракон», который создали в Советском союзе на базе средних танков. Однако наши военные очень быстро поняли, что только ракетная платформа не играет и сконцентрировали свое внимание на ОБТ с гладкоствольными пушками-пусковыми установками 115-мм и 125-мм калибра.