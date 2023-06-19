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Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сообщил, что противотанковые комплексы «Корнет» в зоне специальной военной операции на Украине работают идеально. Чуть позже Президент России добавил, что бронеавтомобили Bradley и ОБТ Leopard, как и предполагалось, «хорошо горят».

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ПТРК 9К135 "Корнет" — это всесуточный, высокоточный ракетный комплекс повышенной дальности. масса транспортно-пускового контейнера вместе с ракетой составляет 29 килограмм. Одним из преимуществ ракеты "Корнет" является дальность стрельбы в 5.500 метров. У Javelin не более 3 километров. Но если Javelin "взмывает вверх, а затем пикирует на башню танка - в его самое слабое место, то ПТУР "Корнет" - это оружие прямого выстрела с лазерно-лучевым наведением, как у шведско-британской ракеты NLAW. Journal Military Watch Magazine.

Во время встречи с военными корреспондентами на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин высоко оценил эффективность противотанкового ракетного комплекса "Корнет", заявив о необходимости его производства в больших количествах. Президент также отметил успехи российских военных в уничтожении значительного количества украинской бронетехники. Рассказывая о достигнутых результатах, Путин сказал: "…несколько бронемашин и танков были уничтожены пехотой с помощью противотанковых средств. "Корнеты" работают идеально, но их нужно больше. Значит сделаем больше".

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Кадры, показывающие уничтожение украинской бронетехники после возобновившихся в июне попыток наступления ВСУ на запорожском направлении, неоднократно демонстрировали эффективные атаки боевых вертолетов, в том числе разведывательно-ударных винтокрылых машин нового поколения Ka-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО — Hokum B) . При этом более чем двадцатилетняя история успешной работы российских ПТРК "Корнет-Э" по уничтожению танков западных стран в значительной степени подтверждает недавние заявления Владимира Путина, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine.

Переносной противотанковый ракетный комплекс ПТРК "Корнет-Д1" гарантированно (вероятность попадания составляет 90 процентов) поражает весь спектр современных и перспективных танков и бронеавтомобилей, в том числе оснащенных самыми передовыми комплексами динамической защиты.

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ПТРК "Корнет" — это легкий 29-килограммовый переносной противотанковый ракетный комплекс, используемый пехотой. Как и большинство российских систем вооружения, основная часть работ по его созданию и модификации проводилась еще в советское время. Поступившие на вооружение после небольшой задержки в 1998 году, первые варианты ПТРК "Корнет" применялись в боевых действиях во время войны в Ираке. Начиная с 2003 года иракские спецподразделения эффективно использовали их против американских танков "Абрамс" и бронеавтомобилей "Брэдли".

Российские противотанковые управляемые ракеты 9М133 "Корнет" сжигают бронетехнику ВС Украины в зоне специальной военной операции на Донбассе

Система доказала свою эффективность против израильских танков Меркава, включая модернизированный Merkava IV Meng, в 2006 году, когда "Корнеты" были развернуты боевиками радикальной шиитской организации "Хезболла"..Во время попытки вторжения Израиля в Южный Ливан ракеты ПТРК "Корнет" пробили броню по меньшей мере трех десятков израильских танков, при этом 5 ОБТ были потеряны безвозвратно. (Вторая ливанская война, июль-август 2006)

Кроме того, боевики террористической группировки "ИГИЛ*" весьма эффективно использовали захваченные у иракской правительственной армии "Корнеты" для подрыва нескольких американских ОБТ "Абрамс" начиная с 2014 года. По некоторым данным, ПТРК " Корнет" также успешно использовался сирийскими ополченцами для уничтожения танков "Leoprad-2" ВС Турции.

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Успех этого комплекса заставил Тегеран и Пхеньян приступить к разработке собственных аналогов, причем КНДР сделала это примерно на десятилетие раньше Ирана, назвав свой вариант Bulsae-3. Кстати сегодня "Хезболла" эксплуатирует как иранские, так и корейские разработки.

Россия вооружила свои воздушно-десантные войска новейшими противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1". Система, впервые представленная в 1994 году, была разработана КБП "Конструкторское бюро приборостроения", Тула, Россия, и в настоящее время находится в производстве и на вооружении российской армии. Ракета экспортировалась в Сирию, Иорданию, ОАЭ, Кувейт, Саудовскую Аравию, Турцию, Индию, Марокко, Алжир и Грецию. Journal Military Watch Magazine.

Уникальные боевые возможности AT-14 Spriggan основаны на многолетнем опыте российских конструкторов, создававших в годы холодной войны самые лучшие в мире переносные противотанковые управляемые ракетные комплексы. Так, например, советские ПТРК "Конкурс" и "Метис" занимали лидирующие места в мировом рейтинге и по своему боевому потенциалу значительно превосходили западных конкурентов.

Примечательной особенностью ПТРК является наличие тандемной боевой части с двумя кумулятивными зарядами. Фактически это две ракеты, которые летят одна за другой. Первый боеприпас, срабатывая пробивает активную защиту, за ней летит второй и взламывает тандемной боевой частью динамическую броню уничтожая танк основным зарядом. Если же активная защита не срабатывает, обе ракеты бьют в одну точку, не оставляя бронетехнике ни единого шанса на спасение. Тепловизионный прицел 1ПН-79 Метис-2 "день/ночь" с 12x/20x увеличением значительно превосходит по своим возможностям конкурирующие западные образцы, при этом максимальная точность обеспечивается за счет наведения по лазерному лучу.

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В настоящее время продолжаются разработки новых более совершенных модификаций системы "Корнет", в частности, управляемых ракет повышенной дальности ПТРК "Корнет-ЭМ". Такие комплексы способны поражать реактивную броню, а также оснащены функцией автоматического сопровождения цели. Военные эксперты не раз сравнивали российские системы "Корнет" и американские "Джавелины". И всегда российский ПТРК оказывался лучше. Эффективная дальность поражения "Корнета" по движущимся бронированным целям составляет 5,5 километров, а по неподвижным наземным около десяти километров .

У американских ПТУР «Джавелин» дальность стрельбы не превышает 3 километров. Бронепробиваемость "Корнета" составляет 1 200 мм однородной брони против 800 мм у американского аналога. При этом Javelin взмывает вверх и бьет в башню танка, где толщина брони минимальная. И американский боеприпас гарантированно уничтожает бронетехнику. А две ракеты ПТРК "Корнет" летят одна за другой в лоб и способны взорвать любой танк с любой толщиной брони. Как уже упоминалось выше, точность ПТРК "Корнет" составляет 90% против 30% у "Джавелинов". Другими словами, девять из десяти российских боеприпасов попадут в цель, а американских только три. К тому же, стоимость одной системы Javelin обходится американским налогоплательщикам более чем в 600 000 долларов, в то время как затраты на производство системы "Корнет" примерно в 10 раз меньше.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации предоставила видео, демонстрирующее действия расчета ПТРК "Корнет" по уничтожению огневой точки ВСУ в зоне спецоперации.

В феврале российская государственная корпорация "Ростех" заявила, что "уязвимые" танки "Leopard 2" могут быть уничтожены различными противотанковыми средствами, включая системы "Корнет". По сообщению агентства ТАСС, "боевой опыт показывает, что западные танки могут уничтожаться даже старыми переносными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), которые по своему потенциалу значительно уступают оружию, состоящему сегодня на вооружении российской армии, в частности, ракетным комплексам "Корнет".

Российские роботы против танков Запада

Американские военные эксперты считают, что кроме противотанковых ракет и беспилотников-камкикадзе, западные танки могут столкнуться с роботизированными системами "Маркер" - новейшим оружием Вооруженных сил Российской Федерации.

"Маркеры" - это легкие беспилотные бронированные автомобили на колесном или гусеничном ходу. Масса "противотанкового робота" составляет примерно 3 тонны. В боевой конфигурации они вооружены пулеметами, гранатометами и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), пишет издание. По словам изобретателей этого наземного беспилотника, компании НПО "Андроидная техника" и Фонда перспективных исследований, (журнал Military Watch Magazine, называет его российским аналогом Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов - DARPA - в США), дрон может управляться дистанционно или автономно с помощью искусственного интеллекта.

Marker Robotics systems. Photo: Pavel Kasin / Роскомос / TACC

В дополнение к автономности, такие дистанционно управляемые аппараты перед нанесением удара будут "сверяться" с электронным каталогом, включающим типовые "снимки" целей с визуальной или инфракрасной сигнатурой. Например, после того как американские танки Abrams появятся в зоне СВО, "Маркеры" сразу же получат соответствующий электронный "портрет" новой техники и смогут наносить по ним удары противотанковыми управляемыми ракетами в автоматическом режиме.

*Запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации.