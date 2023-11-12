Аэродром находится под Миргородом

Российские вооруженные силы продолжают планомерно и точно наносить ракетные и дроновые удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Минувшая ночь и вечер 7 ноября 2023 года не стали исключением, о чем сообщают русские военные корреспонденты и украинские информационные источники. Так, по подтвержденным данным, очередной «прилет» состоялся по Полтавской области, а именно в город Миргород, который уже не раз становился центром внимания наших военных.

Украинские и русские источники сообщают про нанесенный русскими военными удар по военной инфраструктуре киевского режима в городе Миргород. На этот раз «прилет» пришелся по военному аэродрому, которые используется Воздушными силами Украины для базирования истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Нет подробной информации об последствиях удара, так как украинские информационные агентства про них банально молчат, а частные лица не стремятся делиться свежими кадрами. Вероятнее всего русские военные ударили по предполагаемым местам базирования самолетов, которые наносили недавний массированный удар ракетами воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.

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Однако не только в Полтавской области было неспокойно, и вечером вчерашнего дня появились сообщения, что силы ПВО Украины в ряде областей объявляли ракетную угрозу. Это произошло в Харьковской, Днепропетровской и украинской части Запорожской областей. При этом также неизвестно, какие последствия удара и вообще были ли он или в очередной раз системы противовоздушной обороны ВСУ дали ложную тревогу. Стоит напомнить, что ВС РФ регулярно наносят удары по местам дислокации живой силы и техники ВСУ, а также по военным объектам. Все это предназначено для ослабления противника и снижения его военного потенциала, который тот может задействовать, например, в деле отражения нашей атаки на Авдеевку или под Купянском.