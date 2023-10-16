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Похоже, до весны 2023 года российские ракеты летали прямо, поражая только те цели, на которые изначально были нацелены. В какой-то момент в интернете начали писать о появлении фантомных ракет. Как оказалось, российские ракеты научились маневрировать, вводя в заблуждение украинское ПВО. Например, первоначально группа ракет шла в одном направлении, после меняла маршрут, терялась в воздушном пространстве Украины и появлялась в неожиданном месте.
Это в значительной степени увеличило эффективность применения, поставив перед украинской ПВО новые вызовы. Аналогичным образом действовали и дроны-камикадзе, но на этом тактические приёмы не закончились.
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Как оказалось, сегодня ночью была использована тактика симуляции воздушных целей, что стало полной неожиданностью для украинской стороны. Удары осуществлялись по военным объектам в Днепропетровской и Полтавской областях, что в конечном итоге привело к поражению военного аэродрома Миргорода, включая системы зенитной ракетной обороны и другие цели. Как оказалось, на экранах украинской ПВО появилось несколько целей, по которым и было решено нанести удар. Ракеты пошли на перехват, но в итоге взорвались в воздухе, поскольку в данном месте использовались ложные воздушные цели. Похоже, всё дело в высокотехнологичных средствах радиоэлектронной борьбы, силами которых и были поставлены ложные цели, вынудившие украинскую ПВО разрядить боекомплект.
По данным военкоров, когда система зенитной ракетной обороны в Полтавской области раскрыла своё положение и выпустила все свои боеприпасы, она стала лёгкой целью для реальных ракет. Также было зафиксировано поражение двух украинских военных самолётов на аэродроме Миргорода. На этот раз под удар попали бомбардировщики Су-24, количество которых у ВСУ и так стремительно приближается к нулю. В последнее время Украина пыталась использовать бомбардировщики в качестве носителей ракет НАТО, включая SCALP и Storm Shadow. Отдельные удары достигали своих целей, поэтому российское командование ведёт охоту за спящими на аэродромах Су-24. Эксперты отмечают, что поражение авиации при помощи осколков не гарантирует их полного уничтожения. Находящиеся в распоряжение запчасти позволяют вернуть в строй часть техники, а значит нужно исходить из точных данных, фиксирующих взрывы кабины, а не отдельные попадания по ангару или соседним блокам.
Как уже было сказано выше, это далеко не первый раз, когда Россия использовала виртуальные ракеты для имитации воздушных целей. Обычно симуляция вводит украинскую ПВО в заблуждение и позволяет достигать значительных результатов. Использовать подобный приём постоянно невозможно, поскольку в таком случае украинская сторона научится отличать виртуальные и реальные ракеты, поэтому подобная технология применяется только тогда, когда требуется поразить действительно важные цели.