Симуляция при помощи средств РЭБ используется для нанесения ударов уже не в первый раз

Похоже, до весны 2023 года российские ракеты летали прямо, поражая только те цели, на которые изначально были нацелены. В какой-то момент в интернете начали писать о появлении фантомных ракет. Как оказалось, российские ракеты научились маневрировать, вводя в заблуждение украинское ПВО. Например, первоначально группа ракет шла в одном направлении, после меняла маршрут, терялась в воздушном пространстве Украины и появлялась в неожиданном месте.

Это в значительной степени увеличило эффективность применения, поставив перед украинской ПВО новые вызовы. Аналогичным образом действовали и дроны-камикадзе, но на этом тактические приёмы не закончились.

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Как оказалось, сегодня ночью была использована тактика симуляции воздушных целей, что стало полной неожиданностью для украинской стороны. Удары осуществлялись по военным объектам в Днепропетровской и Полтавской областях, что в конечном итоге привело к поражению военного аэродрома Миргорода, включая системы зенитной ракетной обороны и другие цели. Как оказалось, на экранах украинской ПВО появилось несколько целей, по которым и было решено нанести удар. Ракеты пошли на перехват, но в итоге взорвались в воздухе, поскольку в данном месте использовались ложные воздушные цели. Похоже, всё дело в высокотехнологичных средствах радиоэлектронной борьбы, силами которых и были поставлены ложные цели, вынудившие украинскую ПВО разрядить боекомплект.

По данным военкоров, когда система зенитной ракетной обороны в Полтавской области раскрыла своё положение и выпустила все свои боеприпасы, она стала лёгкой целью для реальных ракет. Также было зафиксировано поражение двух украинских военных самолётов на аэродроме Миргорода. На этот раз под удар попали бомбардировщики Су-24, количество которых у ВСУ и так стремительно приближается к нулю. В последнее время Украина пыталась использовать бомбардировщики в качестве носителей ракет НАТО, включая SCALP и Storm Shadow. Отдельные удары достигали своих целей, поэтому российское командование ведёт охоту за спящими на аэродромах Су-24. Эксперты отмечают, что поражение авиации при помощи осколков не гарантирует их полного уничтожения. Находящиеся в распоряжение запчасти позволяют вернуть в строй часть техники, а значит нужно исходить из точных данных, фиксирующих взрывы кабины, а не отдельные попадания по ангару или соседним блокам.

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Как уже было сказано выше, это далеко не первый раз, когда Россия использовала виртуальные ракеты для имитации воздушных целей. Обычно симуляция вводит украинскую ПВО в заблуждение и позволяет достигать значительных результатов. Использовать подобный приём постоянно невозможно, поскольку в таком случае украинская сторона научится отличать виртуальные и реальные ракеты, поэтому подобная технология применяется только тогда, когда требуется поразить действительно важные цели.