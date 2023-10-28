Целеуказание в воздухе - серьезное тактическое преимущество.

Совсем недавно президент России Владимир Путин заявил о том, что русские истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», станут патрулировать нейтральные воды в Черном море. Целью экипажей станет наблюдение за Средиземным морем и оперативное реагирование на возможные угрозы. Теперь же неназываемый источник рассказал про нововведение для «Кинжалов» - их можно будет перенацеливать в воздухе.

ТАСС сообщает с ссылкой на оставшийся неизвестным источник о том, что теперь гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на истребителях-перехватчиках МиГ-31, можно будет перенацеливать в воздухе без приземления на аэродром. Этим будет заниматься оператор вооружения самолета, который сможет оперативно вбить новые координаты цели. Ранее для этого было необходимо приземляться на аэродром, чтобы этим занимались специалисты. Как ни странно, но до октября 2023 года самая быстрая ракета в мире программировалась именно таким образом.

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МиГ-31К в свою очередь просто является дополнительной ступенью для разгона гиперзвукового «Кинжала», придавая ему большую скорость. Также источник рассказал, что и раньше ракета могла перепрограммироваться в воздухе, но этим занимались опять-таки с земли. Возможность оператору самолета самостоятельно вводить координаты цели позволит оперативнее реагировать на угрозы и качественнее выполнять поставленные задачи. Вместе с этим есть информация про оснащение «Кинжалов» ядерной боевой частью, что резко повышает опасность для потенциального противника этих самых ракет, так как перехватывают их только в украинских СМИ.