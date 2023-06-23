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Сегодня рассмотрим одну из новейших разработок российской оборонной промышленности, гиперзвуковую ракету 9-А-7660 «Кинжал». Которую так и не удалось ни разу сбить средствам ПВО. Напомню, что Кличко позировал с бомбой БетАБ-500ШП, что доказывается в моей прошлой статье «История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день» (ссылка кликабельна).

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Ракета 9-А-7660 «Кинжал» (в некоторых источниках Х-47М2 «Кинжал») является российским гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом. Имеет максимальную скорость около 10-12 махов, и способна поразить любые стационарные объекты (включая хорошо укреплённые), и надводные корабли (авианосцы, крейсеры, эсминцы). Ракета считается авиационным вариантом наземного комплекса «Искандер». Успешные испытания «Кинжала» прошли в 2017 году, и начиная с 1 декабря 2017 года она поступает на вооружение в Южном военном округе. Испытания в войсках (отработка выхода на цель и поражения противника, проводимые в форме учений) проходили в феврале - марте 2018 года.

Технические характеристики ракеты

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Широкая общественность впервые узнала о комплексе 9-А-7660 от президента России Владимира Путина, когда в Послании Федеральному собранию в марте 2018 года он продемонстрировал видео с испытаниями ракетного комплекса. На видео было показано, что в качестве боевой платформы выступал самолёт-носитель, сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К. Самолёт-носитель набирает разгон на определённой высоте, после чего сбрасывает ракету в заданной точке, после чего дальше она летит самостоятельно с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10-12 раз и совершая манёвры на протяжении всего полёта. Это позволяет гарантированно обходить все существующие на сегодняшний день системы противовоздушной и противоракетной обороны, что показало недавнее уничтожение пусковой установки ЗРК Patriot на территории Украины. У ракеты есть собственная система самонаведения, позволяющая иметь круговое вероятное отклонение (КВО) всего 1 метр. Также, по неподтверждённым данным, «Кинжал» может нести ядерный боевой заряд.





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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» имеет баллистическую ракету с двухрежимным стартово-маршевым РДТТ (твердотопливным ракетным двигателем). Его система управления считается автономной инерциальной с коррекцией по данным спутниковой навигации и данным радиолокационной карты местности. Комплекс оснащён всепогодной головкой самонаведения.

Критика русского оружия

Не обошлось и без критики, как это обычно бывает. Так некоторые военные эксперты и аналитики отмечали, что «Кинжал» по их мнению, не соответствует критериям гиперзвукового оружия, а на самом деле является баллистической ракетой воздушного базирования. Например, эксперт аналитического центра RUSI Сидхарт Каушал заявил, что «Кинжал» не соответствует по маневренности гиперзвуковому оружию. А эксперт в области ядерного нераспространения Джеффри Льюис также высказался, что «Кинжал» нужно называть баллистической ракетой воздушного базирования. И добавил, что «он гиперзвуковой только в том смысле, что почти все баллистические ракеты — гиперзвуковые». Другой военный эксперт Дейв Маджумдар, заявил, что комплекс «Кинжал» на самом деле не является гиперзвуковым, поскольку не использует прямоточный воздушно-реактивный двигатель, а сама ракета является разновидностью аэробаллистического боеприпаса комплекса «Искандер».

Гиперзвуковым оружием считается ракетное оружие, способное лететь в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (равной или превышающей 5 М (махов) или 6000 км/ч (1,6 км/сек)) и совершать манёвры с использованием аэродинамических сил. Что гармонично сочетает в себе плюсы баллистических и крылатых ракет. Поэтому, по показателям скорости и возможности маневрирования «Кинжал» является полноценным гиперзвуковым оружием.

Также в интервью Русской службе Би-би-си военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, рассказал, что «Кинжал» можно считать не крылатой, а «аэробаллистической» ракетой, поскольку траектория ракеты поддерживается благодаря её высокой скорости. Истребитель МиГ-31К, который специально модернизировали под эту ракету, фактически выполняет роль её первой ступени, совершая запуск вне плотных слоев атмосферы (на высотах от 12 до 15 тысяч метров). Ракета специально летит на границе стратосферы, для избегания значительного сопротивления воздуха.

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Неоднозначная ситуация сложилась и с носителями ракеты 9-А-7660. Например, военный обозреватель Михаил Ходарёнок ещё в конце августа 2021 года сообщил о скромной численности носителей «Кинжала». Согласно его данным, самолёты Су-57 ещё не поступили в распоряжение ВКС. А самолётов Ту-22М3М к лету 2021 года было всего 2 борта. Относительно массовым (более 150 штук) стал только Миг-31, снятый с производства ещё с 1994 года, но его переоборудование (МиГ-31БМ/БСМ и МиГ-31Д3 в самолёты-носители МиГ-31К) пока не стало массовым. (Возможно это устаревшие данные).

На просторах Интернета удалось найти неподтверждённую информацию, что министр обороны РФ Сергей Шойгу прогнозировал к концу 2024 года получение военными 22 истребителей Су-57, а к 2028 году их численность уже достигнет 76. Су-57 является разработкой компании «Сухой» (входящей в ОАК (Объединенную авиастроительную корпорацию)) и производится на авиационном заводе КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина).

Состав комплекса

Ракету 9-А-7660 «Кинжал» можно запускать с нескольких оборудованных для этого самолётов:

• МиГ-31К (несёт 1 ракету);

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• Ту-22М3М (несёт 4 ракеты);

• Ту-160 (несёт 8 ракет, по 4 на каждом из 2 барабанов);

• Су-57 (в перспективе, информации о количестве нет).

Боевое применение в зоне СВО

Первое боевое применение «Кинжала» было 18 марта 2022 года, в ходе зачистки Украины от нацистских подразделений. Ракета была запущена предположительно с МиГ-31К, её ударом был уничтожен склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. Это стало не только первым боевым применением этого комплекса, но и первым в мире применением в бою гиперзвукового оружия.

Позднее, 9 мая 2022 года самолёты стратегической авиации Ту-22М3 в Одесской области запустили 3 ракеты комплекса «Кинжал». Удар был нанесён по торговому центру и складу потребительской продукции, на крышах которых ВСУ устроили боевые позиции. Любимая тактика ВСУ обустраивать огневые точки и средства ПВО в школах и больницах (из которых они запрещают гражданским выходить), а потом голосить, об обстреле мирных жителей. В сети уже было достаточное количество доказывающих их подлость фотографий. Видимо нацистский режим Зеленского позаимствовал у 3 рейха тактику концлагерей, только уничтожать решили собственный народ.

Затем, уже 7 августа 2022 года российские военные применили ракеты 9-А-7660 по военным объектам на территории Винницкой области (с самолёта МиГ-31К).

Потом, после долгого перерыва, 9 марта 2023 года стратегические перехватчики МиГ-31К ВКС РФ запустили 6 «Кинжалов» по военным и промышленным объектам на территории Украины, одна из ракет поразила объект энергетической инфраструктуры в Киеве.

Затем, 4 мая 2023 года мэр Киева Виталий Кличко гордо позирует с обломками бомбы БетАБ-500ШП, заявив на весь мир, что это якобы «Кинжал» сбитый с помощью ЗРК «Patriot». Ему вторили и американские диванные эксперты, и аналитики, которые понятия не имели, как она выглядит. Но правда быстро вскрылась и теперь стала очередным анекдотом, пополнив коллекцию «мудрых и философских» высказываний украинского политика.

Также в Делятине «Кинжалом» был уничтожен защищённый подземный арсенал, расположенный в горной местности. Отмечается, что его построили еще во времена СССР, с расчётом на защиту от ракетных ударов.

Европейские эксперты оказались умней американских и признали бесполезность своих систем ПВО перед «Кинжалом». Например, военный обозреватель из Германии Герхард Хегман, охарактеризовал применение ракеты «грозным сигналом для Запада». С его слов, средства ПВО НАТО оказались полностью бессильны против русской ракеты, и пока руководство Альянса ничего не может с этим поделать. А немецкий эксперт по политике безопасности Ульрих Кюн заявил о крайней сложности определения траектории полёта "Кинжала" на радарах. Самыми честными оказались китайские эксперты, их СМИ, признали нанесение существенного урона ВСУ, а «Кинжалы» стали настоящей «пощечиной для НАТО». Кстати, сам Китай также обладает гиперзвуковым оружием, которое при первом же удобном случае протестирует в зоне СВО, для положительного решения с США вопроса с Тайванем.

Три основные варианта траекторий доступных для ракет

В первом варианте можно использовать подъемную силу с целью максимального увеличения дальности полёта ракеты. При этом траектория полёта растягивается в направлении движения, она также останется баллистической, сохраняя основную кривую с восходящим и нисходящим участками. Но будет максимальный вклад аэродинамической подъёмной силы.

Второй вариант - горизонтальная траектория на заданной высоте, например, на 10-12 километрах. При этом подъёмная сила будет уравновешена весом ракеты, что не дает ей снижаться. Для этого требуется больший угол атаки, чем в полубаллистическом варианте. Это вызовет увеличение аэродинамического сопротивления и уменьшение энергии движения самой ракеты. Полёт будет проходить в воздушных слоях средней плотности, не касаясь разреженных высот. Что ощутимо снижает скорость ракеты и уменьшает её дальность полёта. Но при этом увеличивается точность попадания, если сравнивать с полубаллистическим вариантом.

И в третьем варианте ракету можно направить по маловысотному профилю полёта, когда она будет огибать выступы рельефа. Этот вариант полёта обожают показывать в голливудских фильмах, когда пилоты самолёта или вертолёта летят на низкой высоте, огибая скалы и спускаясь в горные расщелины. Такой полёт требует постоянных интенсивных манёвров с набором высоты для преодоления возвышенностей. При этом время полёта будет минимальным (экономия времени на наборе высоты и опускании), примерно в 3 раза меньше полубаллистического, и при этом полёт будет скрытным. Он обычно оптимален для поражения систем ПВО противника, поскольку оставляет минимум времени на перехват ракеты, а сам перехват осложняется манёврами посреди рельефа местности.

Поэтому полёт аэробаллистической ракеты комбинирует элементы баллистической траектории и аэродинамического маневрирования. Что позволяет получит высокую скорость полёта, точность (до 1 метра, как у «Кинжала») попадания и защиту от ПРО противника, которые банально не успевают или не могут перехватить цель.

Конструкция современных ракет

Большинство аэробаллистических ракет внешне похожи на реактивный боеприпас легендарной «Катюши», он представляет собой длинный оперённый снаряд с пороховым двигателем и боевой частью. Но на этом сходства заканчиваются. Современная ракета является очень сложным техническим устройством с множеством систем и подсистем. И его цена стартует от нескольких десятков тысяч долларов, поэтому ракеты крайне редко запускают по одинокому солдату противника.

Для усложнения перехвата (или полной неуязвимости для средств ПВО, как у «Кинжала») ракеты имеют сверхзвуковые скорости полета (М = 3 и более), и даже гиперзвуковые (М > 5), что нагревает сжимаемый поток воздуха до 1000 °С. Поэтому корпуса ракет для защиты от перегрева имеют слой специального теплозащитного покрытия (толщиной около 2 сантиметров), он же выполняет функцию радиопоглощения, ощутимо снижая радиолокационную заметность ракеты. Управление ракетой на запредельных скоростях становится сложной задачей, поэтому аэродинамические рули изготавливают из стали или титана, а их передние кромки выполнены из жаропрочного сплава вольфрама и кобальта. Также жаропрочными являются газодинамические рули, находящиеся в реактивной струе двигателя.

Твердотопливный двигатель может иметь пару топливных секций, при этом у каждой будет своя система воспламенения, а зажигаются они по очереди. По конструкции и функционалу они отличаются. Так первая секция имеет обширную поверхность горения и действует мощно, но недолго. Она имеет большую тягу и с максимальным ускорением разгоняет ракету до рабочих скоростей. Вторая секция нужна для поддержания крейсерской скорости ракеты, она выгорает медленнее и может запускаться после участка полёта без тяги.

Cистема управления полётом современной ракеты снабжена инерциальным навигационным блоком, знающим пространственную скорость, её направление, и текущие координаты ракеты. Она сравнивает в режиме реального времени измеренные и расчётные данные для каждой секунды полёта, таким образом вычисляя величину расхождений. После чего подаёт команды на рули, доворачивая ракету в потоке, смещая её в пространстве так, чтобы она имела минимальное отклонение от заданного курса. Это довольно сложная задача на таких скоростях, поэтому навигационная информация поступает и по другим каналам (от радиовысотомера, систем ГЛОНАСС и GPS, радиолокационной или оптической головки самонаведения). В связи со сложностью постройки таких ракет и высокой стоимостью их производства, большинство европейских стран не имеют собственного производства, а пользуются покупным вооружением.

Немного истории или всё новое - хорошо забытое старое

Не является большим секретом, что все современные технические достижения России основаны на достижениях СССР. Так ещё в 1970-е годы была разработана аэробаллистическая ракета Х-15. Она представляла собой цилиндр пятиметровой длины с заострённым обтекателем, массой 1,1 тонны, дальностью полёта до 280 километров и возможностью нести ядерный заряд мощностью 300 килотонн. На вооружение ракету Х-15 приняли в 1980 году, а её носителями стали Ту-22, Ту-95 и Ту-160. Ракету Х-15 можно считать предком современного «Кинжала».

Чем уникален «Кинжал»

Ключевые достоинства аэробаллистической ракеты наиболее явно видны при высокой стартовой скорости и большой высоте полёта носителя, поэтому логично её запускать с высотного и скоростного самолёта. Лучшим кандидатом на сегодня стал истребитель МиГ-31К, с максимальной высотой полёта 20-21 км на скоростях около 2500 км/ч, или 700 м/с (М = 2,35). Его грузоподъемность достигает нескольких тонн, что позволило взять ракету на борт.

Подобные ракеты, летящие по аэробаллистической траектории, запускают и с земли. Например, 9М723 тактического комплекса «Искандер». Которую МиГ-31К тоже может поднять (её длина 7,3 м, диаметр 0,92 м, масса 3,8 т).

Скорость ракеты в конце разгонного участка составляет 2100 м/с, позднее увеличиваясь до 2600 м/с и снижаясь на подлёте к цели до 700-800 м/с. При этом в баллистическом варианте полёта высота траектории может подниматься на высоту более 100 км. А в аэробаллистическом, большая часть полёта проходит на высотах около 50 км, при активном использовании аэродинамики разрежённой атмосферы.

Благодаря подъёмной силе аэробаллистическая ракета не только увеличивает дальность полёта, но применяет противоракетное маневрирование. При этом сложное маневрирование и его высокие перегрузки, осложняют перехват ракеты, требуя от противоракеты гораздо больших перегрузок. Для аэробаллистической ракеты рост создаваемых перегрузок выливается в увеличение аэродинамических потерь и ощутимое снижение скорости (для поддержания которой требуется дополнительная тяга двигателя или снижение высоты). Поэтому маневрирование современных ракет состоит из баланса между противоракетной эффективностью и потерями энергии движения.

В процессе создания авиационного ракетного комплекса «Кинжал» конструкторам пришлось модернизировать как самолёт, так и ракету. При этом МиГ-31 получил новую подвеску (при этом лишился части другого вооружения) и стал именоваться МиГ-31К. Сама ракета получила другой хвостовой отсек, имеющий обтекатель и дополнительные стабилизаторы, изменилась также геометрия передней части корпуса.

Запуск ракеты с самолёта имеет свои преимущества. Например, стратосферный пуск снижает гравитационные потери, появляющиеся при подъеме на большую высоту, и аэродинамические потери при прохождении плотных слоев атмосферы. Здесь самолёт выполняет роль первой ступени ракеты, только у космических ракет и шаттлов она падает в океан или сгорает в плотных слоях атмосферы, а самолёт возвращается на базу. Сэкономленная энергия ракеты реализуются в ускорении после выключения двигателя. Ввиду приличного веса ракеты её запускают не с максимальной высоты полёта истребителя, а гораздо ниже (с высоты 15 км). Откуда она начинает самостоятельный набор высоты и разгон в направлении цели. Имеет значение и добавление скорости самолёта. Поскольку итоговая скорость ракеты оказывается значительно выше, чем при запуске с земли, также вырастает и её дальность полёта.

Большую часть пути ракета пролетает со скоростью, превышающей 5 махов, при этом активно используется аэродинамическая подъёмная сила для сложного маневрирования. Это позволяет называть её гиперзвуковой, хотя самого гиперзвукового прямоточного двигателя ракета не имеет. Но при этом разгоняется она до 10-12 махов, что превышает 4 км/с, и что в разы превышает возможности перехвата ЗРК Patriot, который относительно успешно перехватывает цели, летящие со скоростью до 1,6 км/с (а на самом деле и того меньше, учитывая ложные цели и маневрирование).

Что влияет на точное попадание ракеты

Точность попадания ракеты при атаке точечных целей достигает нескольких метров (у «Кинжала» круговое вероятное отклонение всего 1 метр). Для такой точности применяется оптическая головка самонаведения и корреляционно-экстремальный метод. Это когда в компьютер ракеты загружаются фотографии местности, окружающей цель, сделанные спутником или беспилотником. По этим снимкам головка самонаведения распознает нужную местность и переводит ракету в режим самонаведения. Когда система управления ракетой проводит сравнение эталонного изображения местности с наблюдаемым, то процент совпадения данных изображений называется корреляцией. Отсюда следует, что противнику выгоднее всего размещать свои позиции в пустыне, большом поле или лесном массиве, где на большой площади будет однообразный рельеф. А в условиях городской застройки или сельской местности ракета сориентируется быстрее и нанесёт более точный удар. Что и произошло при поражении пусковой установки ЗРК «Patriot» в Киеве.

Достоинством современных ракет стало наличие компьютеров (по сравнению с советскими изделиями). Так приближаясь цели, «электронный мозг» вычисляет, насколько нужно скорректировать полёт, для максимального увеличения корреляции (совпадения картинок на загруженном фото и полученном от головки самонаведения), после чего система управления подаёт нужные команды рулям ракеты.

Переход на самонаведение также позволяет ракете поразить движущуюся цель, которая успевает сместиться за время её полёта. Благодаря этому «Кинжал» может уничтожать не только стационарные цели, но и движущиеся, например, плывущие корабли и даже автомобили (если они везут высокопоставленных офицеров противника). При наличии термоядерной боевой части ракета способна уничтожить целый авианосец или линкор. Чего так опасаются США, не рискующие подводить свой флот близко к Тайваню, поскольку у Китая подобных ракет гораздо больше, чем у России.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).