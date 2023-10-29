Сбили более двадцати самолётов ВСУ за пять дней.

За последние несколько дней в разнообразных информационных агентствах и ТГ-каналах появилась информация о большом количестве сбитых украинских самолетов разного типа и назначения. При этом ряд экспертов выдвинули предположение про появление у русских новых систем ПВО, ранее не использовавшихся в рамках проведения специальной военной операции. Однако есть и другая информация, которая опровергает это предположение и ссылается на источник близкий к ситуации.

В ходе награждения бойцов глава российского военного ведомства рассказал про новую тактику, которую стали использовать для устранения украинской авиации. Это в корне опровергает все теории про ранее неизвестные системы. Все оказалось до банального просто и эти 24 самолета за 5 дней сбила зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Правда есть нюанс, про который не стоит забывать. Дело в том, что ЗРК работал в связке с самолетом ДРЛОиУ А-50У. Самолет радиолокационной разведки А-50У засекал военные самолеты ВСУ и передавал информацию ЗРК С-400, который производил выстрел по мишени.

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Подобная связка резко увеличила эффективность работы С-400 и позволила в кратчайший срок выбить 24 вражеских борта. Дальности полета зенитной управляемой ракеты «Триумфа» хватает, чтобы поразить цель очень далеко. Самолет ДРЛОиУ А-50У при этом вообще не подходит к местам проведения боевых действий и кружится в безопасной зоне. В ответ на такой тандем украинские военные мало что могут противопоставить, и чтобы сохранить авиацию им придется ее временно не использовать. Кроме того, весь последний месяц ВС РФ активно выбивали украинские самолеты на военных аэродромах, так что ВСУ лучше перегнать их подальше на запад.