ЗРК С-400 «Триумф» имеет невероятные технические характеристики, позволяющие перехватывать цели на расстоянии до 600 км и отслеживать их как на земле, так и на высоте до 30 км. Система обладает невероятной готовностью к пуску всего за 40 секунд и может работать без перерыва до 10 тысяч часов.

Это не просто самый совершенный зенитно-ракетный комплекс на сегодняшний день, но и интеллектуальная система. Новейшая радиолокационная станция способна определять и различать своих и чужих, а также передавать координаты на пункт боевого управления.

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Одним из пяти типов ракет ЗРК С-400 «Триумф» наносит неуязвимые удары на различных высотах, охватывая как высоколетящие цели, так и низколетящие объекты, огибающие самый сложный рельеф.

С-400 не просто стержень российской обороны, но и вызывает тревогу у других стран.

Американские военные признают непосредственную угрозу этого комплекса для своего доминирования, особенно после создания Россией противовоздушной обороны в критически важных регионах. Вольфганг Рихтер, эксперт по вооружениям, подтверждает превосходство С-400 над легендарными американскими системами «Пэтриот».

С-400 – комплекс, который несравненно больше, чем просто эффективное оружие. Он стал объектом желания многих стран, но приобретение его сопровождается рядом проблем и ограничений. Например, Турция, чтобы получить С-400, пришлось пожертвовать закупкой истребителей "стелс" Ф-35 и затормозить разработку своих беспилотных ударных и разведывательных БПЛА. Каждое включение турецких С-400 останавливает полеты самолетов "пятого поколения". Турки сслылаясь на своих американских партнеров говорят , что российские состемы задержат в себе "троянских коней", передающие данные все данные о работе на Родину. В результате Турция не может получить даже старые модели F-16, которые сейчас выводятся из эксплуатации.

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Турция – не единственная страна, столкнувшаяся с подобными неудобствами. Тайвань, находящийся на берегу Тайваньского пролива, также стал жертвой С-400, преобретёнными Китаем в 2013 году. Последний комплект С-400, полученный Китаем в конце 2019 года, укрепил позицию комплексов, находящихся неподалеку от Тайваня. Таким образом, Китай обозначил потенциальную бесполетную зону на случай усугубления Тайвано-Китайского кризиса. Все военные самолеты Тайваня находятся в зоне поражения зенитной системы С-400.

В этом году азиатские информационные агентства сообщили о падении пятого за последние 12 месяцев самолета ВВС Тайваня – F-16V, одной из самых продвинутых версий самолёта. Официальными представителями Тайбэя было заявлено, что это результат беспрецедентного давления со стороны Китая, который "держит на мушке любой объект в воздушном пространстве острова". Что явно говорит о страхе властей острова перед С-400. Поставки F-16V были начаты в 2018 году, в качестве замены отказанным США F-35, причины отказа которых не были объяснены.

Эксперты журнала Military Watch magazineтакже утверждают, что одной из главных причин крушения тайваньского F-16V стал контроль неба над Тайванем российскими комплексами С-400. Комплексы способны обнаруживать цели на расстоянии до 600 км и предоставляют Китаю полную контрольную зону над островом. Таким образом, С-400 позволяет Китаю изучать системы уклонения от радаров F-16V и создавать более эффективные стратегии и технологии для потенциальной конфронтации с американскими истребителями-невидимками.

С-400 имеет свои уязвимости, но общая картина говорит о его безоговорочном лидерстве. Важно, что даже последнее поколение американской системы «Patriot PAC-3» не может сравниться с мощью и эффективностью С-400.

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С-400 оказывает огромное влияние на политические и военные процессы в странах-покупателях. Эти комплексы не просто хороший военный аппарат, они влияют на развитие авиационных и военных индустрий, на формирование и изменение политических союзов и становятся инструментом в руках тех, кто контролирует их использование.