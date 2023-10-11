Совсем недавно мы наблюдали кадры уничтожения МиГ-29 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», который прокрался мимо радиолокационных станций ВСУ и поразил крылатую машину осколками. Однако с вражеской авиацией борются не только с помощью дронов, а в первую очередь силам расчетов и экипажей установок ПВО.

На днях поступила новость об уничтожении украинского истребителя в небе над Запорожской областью. Об этом событии сообщил лидер движения «Мы – вместе с Россией!» Владимир Рогов.

Несмотря на то, что новость пришла с русской части Запорожской области сам самолет был подбит над Гуляйполем, которое пока находится во власти киевского режима. При этом Рогов не сообщает никаких подробностей инцидента, так как сам не в курсе более конкретной информации. Однако политик утверждает, что как только у него появится что-то новое по поводу истребителя, то он сразу поделится с общественностью.

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Стоит понимать, что активность вражеской авиации связана с происходящим на линии боевого соприкосновения. В частности, именно этим летом ВСУ используют фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29 для пуска ракет воздушного базирования «Шторм Шэдоу». Для более эффективного пуска самолетам требуется подлетать как можно ближе к ЛБС и входить в зону работы наших ПВО. Поэтому неудивительно, что их сбивают. Да и прифронтовые аэродромы в последнее время перестали быть надежной защитой для авиации украинцев.