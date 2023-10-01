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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг замаскированную РЛС ВСУ
Потому что так себя обычно и ведёт военная техника, под завязку залитая горючим.

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Дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают регулярно «набивать» статистику успешных применений по самым различным объектам. Сколько на самом деле единиц военной техники ВСУ уничтожается каждый день этими реально изменившими правила игры в текущем конфликте системами, неизвестно, поскольку абсолютное большинство кадров по тем или иным причинам не попадают в публичную плоскость, но и тех, что всё-таки попадают, достаточно для формирования определённых выводов.

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Сегодня, например, «Ланцет» поразил замаскированную мобильную радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ. В результате прямого попадания барражирующим боеприпасом в мобильной РЛС возник пожар, после которого, очевидно, данная станция не может не то что продолжать выполнять свои прямые обязанности, но и даже быть восстановленной. Важно помнить, что каждая единица военной техники кроме буксируемой артиллерии под завязку залита топливом, которое, собственно, и вспыхнуло характерным пламенем на кадрах поражения РЛС.

Напомним, что производство «Ланцетов» в России постоянно увеличивается, и результаты этого роста масштабов производства мы, собственно, и наблюдаем на регулярно публикуемых кадрах. На Украине уже давно признали, что «Ланцеты» стали для ВСУ настоящей головной болью по причине крайней малозаметности, дешевизны, высокой мощности боевой части, а также возможности запускаться фактически из любой точки.

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Необходимо понимать, что перед нами первый в истории человечества вооружённый конфликт, в котором повсеместно и в колоссальных количествах с обеих сторон применяются беспилотники разных типов и фунциональности. А как раз-таки применение крупных ударных БПЛА в условиях наличия у другой стороны эшелонированной системы противовоздушной обороны продемонстрировало свою непрактичность: хвалёные турецкие «Байрактары», в огромных количествах до конфликта поставленные на Украину, были все до единого сбиты российской ПВО в первый же месяц специальной военной операции.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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