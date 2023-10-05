Говорят, что авиация у России посильнее.

Вот уже более четырех месяцев украинская армия пытается реализовать контрнаступление и продвинуться вглубь нашей оборонительной линии. ВСУ добились определенных успехов и на ряде участков продвинулись на пару – другую километров. Однако на фоне весенних высказываний киевского режима эти достижения меркнут и вот на немецком телевидении прозвучало очередное оправдание провала наступления.

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В эфире немецкого канала «Вельт» эксперт Гуидо Шмитке вбросил новое оправдание почти провала украинского «контрнаступа» и заключается проблема в русской авиации. В частности, немец рассказал, как украинцам не дают летать и злобные русские на истребителях Су-35 загоняют авиацию ВСУ «в угол». При этом прозвучали слова, что Су-35 лучше всех истребителей украинской стороны. Оно и не удивительно, так как в стране 404 есть только два истребителя: Су-27 и МиГ-29. И то сейчас по прифронтовым аэродромам активно работает наша армия и выбивает имеющиеся машины ракетами и дронами.

Гуидо Шмитке замечает, что вот если бы у Украины была бы лучшая авиация или хотя-бы паритет с русскими, то тогда все пошло бы по-другому. Видимо, эксперт считает, что поставленные в перспективе F-16 смогут что-то изменить. Вот только Шмитке, видимо, позабыл, что наши ПВО не будут дремать, и появление новых целей даст возможность записать на счет наших защитников неба новое достижение в виде западного самолета. Что забавно, немец почему-то считает, что на Су-35 используют УМПК.

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Возможно, путает с фронтовыми бомбардировщиками Су-34, ведь их названия так похожи и кто вообще разбирается в самолетах этих «восточных варваров». Кстати, один из таких Су-34 недавно упал в Воронежской области, но пострадавших не было.