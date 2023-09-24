Учебный полет обернулся потерей истребителя

Русский фронтовой бомбардировщик Су-34 – это отличная боевая машина с высокой надежностью и впечатляющими тактико-техническими характеристиками. Самолет зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции и не раз именно их удары критически влияли на боевые действия.

Однако насколько бы хорошим не был Су-34, никто и никогда не должен исключать возможность авиакатастрофы. Печальная новость пришла из Воронежской области, где в 10 часов утра 20 сентября 2023 года разбился Су-34.

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Информация об крушении фронтового бомбардировщика Су-34 пришла из военного ведомства и уже распространилась по информационным каналам. Спешим сообщить, что в результате катастрофы никто не пострадал, а экипаж из двух летчиков катапультировался и благополучно эвакуирован на место дислокации. К счастью для всех самолет упал вдали от населенных пунктов и не нес бомбовой нагрузки, так как полет был тренировочный и не подразумевал боекомплект.

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Причины падения самолета пока неизвестны, но выдвигается предположение об технической неисправности машины. В любом случае, на месте крушения уже работает специальная комиссия, которая будет выяснять подробности аварии и выдвинет свое профессиональное заключение. Надеемся, что летчики если и пострадали, то несильно и скоро снова вернутся в боевой строй. Также будем надеяться, что потеря учебного борта не скажется на качестве подготовки будущих летчиков и моральном духе военных пилотов.