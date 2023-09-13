Известный форум разрывается от обсуждения разных интересных теорий.

Приезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию снова возбудил западную прессу, которая начала кидаться громкими заголовками и обличительными статьями. Туда же идет и развитие трехсторонних отношений между КНДР, Китаем и Россией, вызывающие еще больше «горения» у западной и прозападной прессы. Видимо, там не хотят видеть Россию и Китай в одной связке, противостоящих амбициям стран НАТО и их сателлитов.

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Однако внимание привлекает статья, вышедшая на страницах форума 19FortyFive, которая принадлежит перу одного из старших аналитиков корпорации Rand Брюсу Беннету. Как и положено корпоративному сотруднику высокого ранга, Брюс привык говорить только правду, а если это не правда, то значит, вас дезинформируют. Так вот, Беннет в своей статье назвал трехсторонние отношения между Северной Кореей, Рф и Кнр "империалистическими" и возмутился самой возможности таких союзов в современном и демократичном мире. При этом автор называет западные союзы и альянсы "миролюбивыми" и "оборонительными". Видимо, под этим словами он имеет ввиду то, что на Западе хотят мир, желательно весь, и они будут активно оборонять свою позицию.

В тоже время лидер Северной Кореи товарищ Ким наслаждается культурной программой, предоставленной русским правительством, и гуляет по нашим военным заводам в Комсомоле-на-амуре. Возможно, скоро мы увидим развитие русско-корейских отношений, выраженных определенными шагами, которые раззадорят западных писак еще сильнее. И вновь поднимется волна критики российского правительства, которое сотрудничает со злобной Северной Кореей.