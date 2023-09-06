Но где это произойдет и на какую тему будут переговоры - никто не догадывается.

В США весьма неоднозначно относятся к лидеру Северной Кореи и пристально следят за действиями Ким Чен Ина. В этот раз свежей новостью поделилась газета New York Times, которая сообщила о том, что лидер КНДР скоро встретится с Владимиром Путиным. Эта информация, по сообщениям газеты, поступила из секретного источника и породила сразу целый ворох предположений.

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По сообщениям газеты New York Times со ссылкой на неназываемый источник лидер Северной Кореи товарищ Ким Чен Ин посетит Российскую Федерацию в сентябре 2023 года и встретиться с президентом Путиным. Все то же издание предполагает, что это произойдет 10 – 13 сентября на форуме во Владивостоке. Но опять-таки это только предположения, которые высказываются на страницах издания и реальной информации там нет. При этом также упоминают, что встреча может произойти на космодроме «Восточный» или даже в Москве.

Также американское издание предполагает тему переговоров двух лидеров и в первую очередь высказывается мнение, что там будут говорить о поставках вооружения из Северной Кореи для нужд СВО. Эта тема активно распространялась на Западе и является удобной причиной для поставок уже западного оружия для помощи Украине. Больше конкретной или даже неконкретной информации о встрече нет.

В свою очередь отметим, что Ким Чен Ын уже посещал нашу страну в 2019 году и встречался с Владимиром Путиным во Владивостоке. Лидер КНДР прибыл в русский город на личном поезде. Возможно и в этот раз товарищ Ким Чен Ын отправиться в Россию на личном составе. В любом случае до Восточного форума осталось не так уж много времени и вскоре станет понятно произойдет ли встреча лидеров.