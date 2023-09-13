Специальные ретрансляторы позволят оставаться оператору на безопасном расстоянии или вообще, стать невидимым для сил противника.

Русские беспилотники показали себя в рамках СВО с самой лучшей стороны, и мы не раз видели кадры, как с помощью тех же «Ланцетов» уничтожали вражескую технику. Однако у БПЛА небольших размеров есть существенный недостаток в виде малой дальности полета, и поэтому операторам часто приходится подходить близко к ЛБС. Это создавало риск для оператора, так как его могли вычислить и поразить, но теперь риски станут меньше. Наши конструкторы из КБ «Спектр» заявили, что создан, а главное, испытан в зоне СВО, ретранслятор сигнала для БПЛА.

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Об этой чудесной новинке рассказал исполнительный директор КБ "спектр" Андрей Братеньков во время даваемого Тасс интервью. По словам одного из конструкторов, устройства со звучным название "Облачко" работает на новой системе частот, что позволяет не только усложнить обнаружение сигнала, но и не даст проследить, куда он поступает. Тем самым подтащив "Облачко" к передней линии окопов, операторы самих БПЛА остаются вдали от наиболее опасных зон боевых действий и, соответственно, работают более эффективно. При этом за счет новой системы приема-передачи радиосигнала перехватить или подавить передачу станет гораздо сложнее.

Из того же источника стали известны некоторые интересные факты об изделии. Так, зона его действия - 5 км, и то это примерное значение, так как реальные числа являются секретной информацией. Еще Кб "спектр" работает над созданием мобильной версии "Облачка" и хотят разместить его на воздушной платформе. Это позволит, если пофантазировать, выстраивать целую цепь таких ретрансляторов и наносить удары глубже на территории врага.