Так бывает, если складировать снаряды рядом с гаубицей и упорно не помнить о существовании угрозы «Ланцетов».

Кадры работы дронов-камикадзе «Ланцет» появляются ежедневно и в больших количествах. Зачастую это просто рядовые уничтожения той или иной техники или опорных пунктов ВСУ, но иногда результаты попаданий этих барражирующих боеприпасов прямо-таки вынуждают сделать о себе заметку. В частности, сегодня в Сети появились кадры прямого попадания «Ланцетом» по находящейся в лесополосе украинской гаубице M777 производства США.

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В большинстве случаев повреждения M777 не имеют яркого кинематографического эффекта, но в этот раз артиллерийский расчёт, по всей видимости, забыл или упорно не желал верить в угрозу, исходящую от «Ланцетов», и в то, что линия боевого соприкосновения постоянно мониторится средствами объективного контроля, поэтому складировал боекомплект 155-миллиметровых снарядов с соответствующими пороховыми зарядами в непосредственной близости от орудия. Как итог, рвануло так, что гаубица, скорее всего, вряд ли подлежит восстановлению.

Количество переданных США с момента начала специальной военной операции Киеву гаубиц M777, увы, измеряется сотнями, поэтому процесс их изничтожения весьма затянут по времени.