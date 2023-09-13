О таком намерении заявил гендиректор предприятия.

Неожиданная новость пришла из недр «Уралвагонзавода». Ее озвучил генеральный директор предприятия Александр Потапов, и в правдивости заявлений не стоит сомневаться. А новость звучит следующим образом: УВЗ собственными силами планирует в ближайшее время организовать производство танков Т-80 последней модификации с нуля. Да не просто с нуля, а можно сказать, что пока непонятно, как все это будет выглядеть.

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Стоит понимать, что производство танков Т-80 свернули еще в начале 21-го века по разным причинам, которые слишком очевидны для того времени. После развала СССР в России производством этой машины занималось всего два предприятия: почивший в мире Кировский завод в Санкт-Петербурге, а другой завод расположен в Омске. Проблема только в том, что омский завод находится в таком состоянии, что неспособен собирать корпуса этих танков, а может разве что чинить да модернизировать уже существующие машины. Да и производство необходимых газотурбинных двигателей не то, чтобы в хорошем состоянии.

УВЗ придется налаживать все цепочки производства Т-80 с нуля и использовать для этого имеющиеся в наличии ресурсы. Проще говоря, тут либо освобождать часть линий от производства Т-90М «Прорыв» или начинать строить новые корпуса. При этом Т-80БВМ машина не плохая, но мало чем превосходить тот же Т-90. При этом имеет полно ограничений и намного дороже по себестоимости, что негативно скажется на массовости танка. В текущих условиях подобное решение выглядит странно, но раз военные просят, то у них есть свой план.