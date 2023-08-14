Тепловая сигнатура танков уменьшилась,а защищённость стала выше

В Подмосковье проходит специализированная выставка "Армия-2023" на которой были показаны новые версии известных ОБТ российского производства - Т-72Б3М и Т-80БВМ.

Танки по результату полученного боевого опыта получили пакет улучшений, касающихся прежде всего защищённости и снижения заметности.

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Так тяжёлые машины получили расширенную защиту благодаря увеличенному оснащению динамической защитой, "заслонившей" борта, корму и лобовую часть гусеничной техники.





Современный российский танк с накидкой, антитепловым чехлом и противодронным чехлом на выставке "Армия-2023". Источник фото:





А для попадания в когорту малой заметности, танки были облачены в накидку, понижающую тепловую сигнатуру бронемашин: ночью их заметность на экранах тепловизоров стала ниже, как и способность обнаружить различными ПТРК, использующих инфракрасные головки наведения.

Кроме того, появились и так называемые козырьки, долженствующие спасти экипаж от атак сверху популярных ныне дронов-камикадзе и различных сбросов ВОГов и иной взрывчатки.

Единственный минус очередного пакета обновлений для российских танков - это незначительно возросший вес ОБТ, но повышенная защищённость перевешивает этот номинальный недостаток.

А тем временем американский БМП "Брэдли" получил титул самой поражаемой западной бронетехники на просторах российской спецоперации.