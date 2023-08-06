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За последние несколько месяцев искусственный интеллект стал популярной и яркой теме в медиапространстве – и действительно, достижения науки могут поражать и удивлять. Нельзя отрицать очевидных плюсов использования нейросетей. Достоинство ИИ заключается в том, что он может выполнять задачи быстрее и точнее, чем человек, особенно в тех областях, где требуется высокая точность и скорость. Например, ИИ может обрабатывать большие объемы данных и находить закономерности, которые трудно обнаружить человеку. Кроме того, ИИ может использоваться для автоматизации рутинных задач, что позволяет людям сосредоточиться на более сложных задачах. Например, системы ИИ могут автоматически распознавать изображения и переводить тексты на другие языки. Однако, как и любая технология, ИИ имеет свои ограничения и недостатки. Например, он может быть менее этичным и менее социально ответственным, чем человек.

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Искусственный интеллект затронул и сферу искусства – если сначала это были безобидные картинки от Midjourney, то сейчас даже киноактеры могут остаться без работы. В произведениях «Черное зеркало» и «Оппенгеймер» режиссеры уже высказали свое мнение. Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан считает искусственный интеллект подобием атомной бомбы, называет их «ужасающими» и призывает общество внимательнее отнестись к развитию ИИ. Стоит отметить фон высказываний режиссера – некоторые голливудские студии решили заменить актеров на нейросети, запомнившие человеческие лица. Таким образом, актеры будут получать зарплату за один день работы, а кадры будут выполняться искусственным интеллектом. Сценаристы и актеры протестуют против подобных нововведений, ратуя за сохранение человечности в фильмах – будь то актеры первого плана или массовка.

Кинематограф в современном состоянии – это кризисный кинематограф. Он сталкивается с множеством политических колебаний и следует за мировыми, глобальными проблемами. Пандемия коронавируса, к примеру, заморозила или остановила вовсе большинство проектов. Прибыли из-за закрытия кинотеатров было мало, и поэтому приходилось распространять онлайн-сервисы среди широкого круга потребителей. Следствием низкого заработка стало ухудшение качества продуктов. Критика и недовольства зрителей были поражающими – пострадали даже фильмы «Марвел», которые до пандемии считались лучшими в своем жанре, а на сегодняшний момент имеют статус обычной супергероики. Именно в тот же период общество открыло для себя «культуру отмены», что, вне всяких сомнений, повлияло на состояние бюджета фильмов.

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Убытки киностудий и кризисы, происходящие внутри кинокомпаний, подталкивают важнейших лиц индустрии к экономии средств – вот только не всегда это является оправданным шагом. Искусственный интеллект достаточно развит – с этим спорить невозможно, однако никто не может предсказать, понравится ли потребителю такое нововведение.

На данный момент одним из ярчайших конфликтов индустрии является процесс переговоров между Гильдией киноактеров – Американской федерацией артистов телевидения и радиовещания (SAG-AFTRA) и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Последняя организация является профсоюзом, в который входит более ста шестидесяти тысяч человек, трудящихся в данной сфере. Конфликт возник из-за трудностей с оплатой труда актеров, которые не получили желаемого после перехода на потоковое вещание. Потоковое вещание - это технология передачи аудио- и видеоинформации в режиме реального времени через интернет. Этот вид вещания позволяет транслировать контент на удаленные устройства без необходимости загрузки файлов на локальное хранилище. Оно позволяет зрителям и слушателям получать доступ к контенту в любой точке мира с помощью своих устройств, таких как смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры.

Теперь, кроме проблем, связанных с переходом на потоковое вещание, актеры вынуждены столкнуться с тем, что индустрию потихоньку уничтожает искусственный интеллект. Вместе с этим, руководители студий говорят о том, что перемены коснутся медиасферы лишь с положительной стороны, а зарплата сотрудников вырастет.

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Один из эпизодов сериала «Черное зеркало» под названием «Джоан ужасна» показал один из возможных вариантов развития событий, при котором искусственный интеллект вытеснит человеческий труд.

По словам противников введения нейросетей в киноиндустрию, это приведет к бесконечному использованию лиц, отсканированных ИИ. В таком случае, права на использование лиц и эмоций актеров достанутся киностудиям. Роли второго плана могут потерять свою индивидуальность и стать лишь произведением машинного труда. Экономия компаний составит не один миллион и миллиард долларов, так как не нужно будет платить человеку за работу. Человек вообще в принципе может стать бесполезным – искусственный интеллект вполне в состоянии сгенерировать картинку по своему усмотрению (особенно, если натренировать программу сотнями и тысячами похожих изображений). Видеокадры можно будет генерировать и без человеческого участия. Воспользоваться когда-то известной сгенерированной моделью будет так же легко.

Впрочем, некоторые источники сообщают о том, что несмотря на протесты, некоторые киностудии уже пользуются технологиями генеративного ИИ. Скорее всего, увидеть разработку можно будет в фильмах «Капитан Америка: О дивный новый мир» и «Резиденция». Пока что нейросети сменили лишь второстепенных персонажей. Уточняется, что у актеров не было выбора, предоставлять свои лица для сканирования или нет – в противном случае они бы не получили никакой работы вовсе. Вполне вероятно, что подобные резкие шаги могут стать еще более резкими и решительными в будущем. Помимо актеров, быть замененными могут и писатели, и редакторы, и прочие работники (кстати, не только киноиндустрии). Контент, который не нравится многим и сейчас, может стать еще хуже, если его будет создавать не человек с пониманием этики и контекста происходящих событий, не человек, умеющий делать отсылки и грамотно встраивать свое творчество в уже существующие понятия. Контент будет делать машина, которая всегда являлась и является лишь исполнителем и «железными конечностями» человека.

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События, происходящие в индустрии кино и сериалов, принимают характер острее, чем кажется на первый взгляд – режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан, упомянутый в начале, и актеры, снявшиеся в фильме, ушли с премьеры в Лондоне прямо перед показом фильма. Таким образом, они присоединились к забастовке.

Пока непонятно, какую развязку получит конфликт и чего стоит ожидать как от верхов индустрии, так и от рядовых сотрудников. Общественность считает, что необходимо защитить тех, кого пытается вытеснить капиталистическая машина с инструментом в качестве искусственного интеллекта. Однако процесс уже начался – обывателям остается лишь только наблюдать, а работникам индустрии интертеймента – бороться за свое право трудиться и получать оплату за труд.