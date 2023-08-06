Тот самый корабль с огромной Z в хвостовой части

USS Zumwalt (DDG-1000) — первый корабль класса Zumwalt и считается самым современным эсминцем ВМС США. Также в ближайшее время корабль планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами. Первые испытания фактически запланированы на декабрь 2025 года.

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В конце июля Zumwalt покинул свое место дислокации в Сан-Диего и направился в Миссисипи, где местная компания Ingalls Shipbuilding должна была оснастить его гиперзвуковыми системами. Однако из-за технических проблем поход к доку пришлось отменить. Корабль вернулся в порт, подтвердили ВМС.

В чем именно заключаются проблемы и когда именно можно будет продолжить поход, поначалу было непонятно. Однако изданию USNI News стало известно, что к концу августа эсминец должен прибыть на предприятие Ingalls Shipbuilding.

Это не первый случай, когда Zumwalt прерывает походы. В 2016 году поход на западное побережье США пришлось прервать. В то время судно зашло в Панаму на ремонт.

USS Zumwalt и два родственных корабля должны быть оснащены до 12 гиперзвуковыми ракетами весом 7,4 тонны каждая. Пусковые установки для ракет заменяют изначально запланированные 2 155-мм орудия — боеприпасы для этого оказались слишком дорогими.

Считается, что гиперзвуковая ракета ВМФ летит быстрее 5 Маха и имеет дальность полета 2776 километров. Военно-морской флот называет их стратегическим оружием. Корабль не будет нести ядерную боеголовку. Он будет использоваться в срочных миссиях против хорошо защищенных целей, таких как командные пункты, аэропорты, радиолокационные системы, ракетные базы и склады горючего и боеприпасов.