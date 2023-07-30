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Михаил Подоляк предлагает покрыть Украину сетью ЗРК «Патриот»
Даже назвал нужное количество систем ПВО.

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Правительство Украины снова отчиталось о проведении праздничного салюта в Одессе и Хмельницкой области. Именно так с некоторого времени называют работу наших тактических ракетных комплексов. Однако не все в правительстве столь наивны и порой оттуда прорываются здравые мысли, которые, к слову, весьма толковые и очень дорогостоящие. Так некто Михаил Подоляк, сотрудник офиса президента Зеленского, заявил, что необходимо больше ЗРК «Патриот», чтобы прикрыть Украину от страшных русских ракет, которые невозбранно поражают военные объекты и инфраструктуру.

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Опять-таки повторимся, мысль здравая, но есть один нюанс. Дело в том, что Подоляк предлагает прикрывать территорию страны сетью таких комплексов. Всего для прикрытия, по мнению Михаила, требуется от 10 до 12 установок. Подразумеваются полноценные комплексы со всем машинами РЛС, ПУ и для оперативного заряжания. Аргументация в пользу «Патриотов» звучит следующая. Только эти ЗРК способны (что спорно) сбивать хваленные русские «Кинжалы» и «Ониксы».

Напомним, что совсем недавно полковник Игнат делал заявление, что сегодня Украина не может никак парировать русские «Ониксы». Это с учетом использования американских ЗРК «Патриот». Тут возникает вопрос, что мы чего-то не понимаем или «Патриоты» не так эффективны, как заявляет Подоляк. Причем последнее более правдиво, так как «Патриоты» уже не раз были поражены нашими ракетами.

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#сво #всу #подоляк #зрк «патриот»
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