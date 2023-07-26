Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
Наши ракеты настолько крутые, что их не могут даже обнаружить.

реклама

Продолжаются массированные ракетные удары ВС РФ по разнообразным военным объектам на территории Одессы. Хваленные западные противоракетные комплексы не способны перехватить наши ракеты и ВСУ остается только наблюдать за взлетающими на воздух складами с военной техникой и боеприпасами. Более того, в официальной украинской прессе появилась информация, что некоторые русские ракеты ПВО не может перехватить в принципе. В частности, речь идет о современных противокорабельных ракетах типа «Оникс», которые наши активно используют не по назначению.

реклама

Про то, что украинское ПВО не может перехватить русские «Ониксы» сообщает прессе представитель военно-воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. С его слов выходит, что военные объекты полностью беззащитны против ударов такими ракетами. Не помогают даже развернутые зенитно-ракетные комплексы западного образца. «Оникс» просто пролетает мимо и его даже не могут обнаружить.

Стоит отметить, что «Оникс» создан для поражения военных кораблей потенциального противника и перед заходом на цель снижается почти до уровня моря. В режиме использования ракеты по сухопутным целям, она также стремится снизиться на максимально низкую высоту и буквально стелиться над рельефом местности. Скорее всего средства ПВО в принципе не способны сбить данную ракету.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
19
В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
7
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
11
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
25
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
7
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
4
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
10
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
6
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
5
Китайские исследователи нашли способ починки OLED-экранов
4
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
Спикер ВВС Украины: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается, нужны системы Patriot
+
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
+
После встречи с "Ланцетом" башня Leopard 2A6 оказалась пробита насквозь [Видео]
3
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
1
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
+
СМИ: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
7
Усовершенствованный динамической защитой БМП Bradley не смог справиться с "Ланцетом"
3
Для нейросети поставили задачу перепроектировать крылья самолёта
6

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
110
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
6
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
28
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
31
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
20
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие
10
Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину
13
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Перезагрузка
15
3 ключевые фишки игры Baldur's Gate 3
11

Сейчас обсуждают

kitava
09:57
Какое-то сотрясание воздуха. У Китая полно денег финансировать технологический сегмент. Им сами США и дают покупая Китайскую продукцию заместо своей.
Сенат США поддержал законопроект об усилении контроля за инвестициями в технологический сектор КНР
Александр Савин
09:56
Надо всячески обострять ситуацию и открыто заявить: утром напал на китай- в обед сдох в огне и пепле. Открыто заявлять- ибавление планеты от самозваного властелина будет для нас большой честью
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Олесь Кука
09:56
Уж S3 Savage настолько кривые дрова были, что они свой API S3 Metal допиливали года два, пока не забросили. А на не родных API они работали значитально медленне
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
Артём Николаев
09:53
Продавцы лопат как обычно рулят, а майнеров имеют все.
В сети появилось видео с первым привезённым в Россию устройством KS2
Dce
09:53
Наверное, для более наглядного фото, чтобы "пузо" нам показать.
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
kitava
09:52
Да сбивать их уже надо. С них коректируются все террористические операции.
Российский Су-35 в небе Сирии повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся ему помешать
Олесь Кука
09:51
Нормально всё отрабатывает и на S3 Virge, и на ATI Rage. Хотя Voodoo имеет смысл ставить только ради родного Glide
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
Александр Колодин
09:49
Это чтобы сбить с толку натовскую разведку
В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
Кирилл Прозоровский
09:48
Бредит. У Китая гиперзвук, баллистика. В момент будут потоплены амеровские корабли и удар по гуаму например. Это уже не те китаезы. Да и почему Китай на своей территории не может вводить любые режимы.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Александр Колодин
09:48
По какому плану? По плану НАТО?
В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем