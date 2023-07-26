реклама
Продолжаются массированные ракетные удары ВС РФ по разнообразным военным объектам на территории Одессы. Хваленные западные противоракетные комплексы не способны перехватить наши ракеты и ВСУ остается только наблюдать за взлетающими на воздух складами с военной техникой и боеприпасами. Более того, в официальной украинской прессе появилась информация, что некоторые русские ракеты ПВО не может перехватить в принципе. В частности, речь идет о современных противокорабельных ракетах типа «Оникс», которые наши активно используют не по назначению.
реклама
Про то, что украинское ПВО не может перехватить русские «Ониксы» сообщает прессе представитель военно-воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. С его слов выходит, что военные объекты полностью беззащитны против ударов такими ракетами. Не помогают даже развернутые зенитно-ракетные комплексы западного образца. «Оникс» просто пролетает мимо и его даже не могут обнаружить.
Стоит отметить, что «Оникс» создан для поражения военных кораблей потенциального противника и перед заходом на цель снижается почти до уровня моря. В режиме использования ракеты по сухопутным целям, она также стремится снизиться на максимально низкую высоту и буквально стелиться над рельефом местности. Скорее всего средства ПВО в принципе не способны сбить данную ракету.