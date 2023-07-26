Наши ракеты настолько крутые, что их не могут даже обнаружить.

Продолжаются массированные ракетные удары ВС РФ по разнообразным военным объектам на территории Одессы. Хваленные западные противоракетные комплексы не способны перехватить наши ракеты и ВСУ остается только наблюдать за взлетающими на воздух складами с военной техникой и боеприпасами. Более того, в официальной украинской прессе появилась информация, что некоторые русские ракеты ПВО не может перехватить в принципе. В частности, речь идет о современных противокорабельных ракетах типа «Оникс», которые наши активно используют не по назначению.

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Про то, что украинское ПВО не может перехватить русские «Ониксы» сообщает прессе представитель военно-воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. С его слов выходит, что военные объекты полностью беззащитны против ударов такими ракетами. Не помогают даже развернутые зенитно-ракетные комплексы западного образца. «Оникс» просто пролетает мимо и его даже не могут обнаружить.

Стоит отметить, что «Оникс» создан для поражения военных кораблей потенциального противника и перед заходом на цель снижается почти до уровня моря. В режиме использования ракеты по сухопутным целям, она также стремится снизиться на максимально низкую высоту и буквально стелиться над рельефом местности. Скорее всего средства ПВО в принципе не способны сбить данную ракету.