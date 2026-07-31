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kosmos_news
Windows 11 получит новое контекстное меню
Контекстное меню получит обновление, которое значительно ускорит его работу.
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Сообщается, что Microsoft работает над новым, более быстрым контекстным меню. По данным Windows Central, ссылающегося на внутренние источники, новое меню будет более компактным. Это обновление должно порадовать многих пользователей, поскольку со временем меню стало более загроможденным и менее понятным.Изображение: нейросеть qwen

Многие приложения, включая сторонние, перезагружают меню при каждом щелчке правой кнопкой мыши. Это может привести к тому, что для полного отображения всех параметров меню иногда потребуется более секунды. Однако большинству пользователей регулярно требуется лишь несколько функций. Ожидается, что новое меню будет значительно оптимизировано.

Часто используемые функции будут иметь приоритет и не все приложения будут загружаться одновременно. Пользователи также смогут настраивать меню. В меню появится новая кнопка «Настроить», позволяющая пользователям настраивать функции, отображаемые при щелчке правой кнопкой мыши. Это позволит пользователям скрывать или отображать функции и изменять их порядок.
Фото: Windows Central

По данным Windows Central, это изменение является частью более масштабной инициативы Microsoft под названием «K2», направленной на улучшение Windows 11. Это включает в себя изменения в Проводнике и меню «Пуск», в первую очередь направленные на повышение производительности и надежности. Ключевую роль в этом играет WinUI, приложение Microsoft, предоставляющее основу для пользовательских интерфейсов. Пока неясно, когда именно эти новые улучшения появятся на ПК с Windows 11. Однако Windows Central предполагает, что эта функция уже находится в стадии разработки и что выпуск к концу года вполне реалистичен.

#microsoft #windows 11 #контекстное меню
Источник: windowscentral.com
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