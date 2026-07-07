Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Американский самолёт-заправщик KC-135R Stratotanker едва не остался без топлива во время полёта
Самолет-заправщик KC-135R Stratotanker был вынужден сообщить о чрезвычайной ситуации после воздушных парадов, проведенных в честь празднования Дня независимости США.
реклама

США отметили День независимости 4 июля. Частью торжеств были воздушные парады самолетов. Среди них был стратегический топливозаправщик KC-135R Stratotanker с позывным Salty 76 Heavy. И по иронии именно у этого самолета закончилось топливо.Изображение: нейросеть qwen

После воздушных парадов, которые проводились вместе с четырьмя истребителями-невидимками F-35, он должен был приземлиться на своей базе, в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, сообщает Airlive. Во время захода на посадку KC-135R пришлось отклониться от курса, потому что он направлялся не к нужной взлетно-посадочной полосе. Последующий заход на посадку также пришлось прервать, поскольку экипаж получил второе предупреждение о приближении к неправильной взлетно-посадочной полосе — самолету пришлось выполнить еще одну петлю.

Многократные заходы на посадку привели к тому, что запас топлива в KC-135R упал до критического уровня. В соответствии с протоколом, экипаж сообщил диспетчерской службе о «критической ситуации с нехваткой топлива».

реклама

Это дало Salty 76 Heavy приоритет при посадке. Пожарная бригада и спасательные команды аэропорта были приведены в состояние готовности. Их помощь не потребовалась: KC-135R выполнил крутую петлю на 360 градусов, что позволило совершить короткий заход на посадку. Маневр прошел успешно, и Salty 76 Heavy благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе 16R.

Stratotanker создан на базе Boeing 367-80. Этот самолет находится на вооружении с 1957 года. В настоящее время ВВС эксплуатируют 167 таких воздушных судов, а Национальная гвардия — 180. Еще 67 самолетов находятся в резерве.

KC-135R имеет длину 41 метр и размах крыла 40 метров. Он вмещает приблизительно 113 000 литров топлива для дозаправки других самолетов. На самом деле, KC-135R использует то же топливо, которое может перекачивать на другие самолеты. Только около 3700 литров из общего объема нельзя перекачать на другие самолеты через топливную штангу.

Самолет Salty 76 Heavy, вероятно, летел не с полным баком. Из соображений безопасности топливная нагрузка для самолетов-заправщиков намеренно рассчитывается как минимальная. А если во время посадки произойдет авария, лучше, если воспламенится только 3000 литров авиакеросина, а не несколько десятков.

#сша #авиация #boeing #самолет #топливо #самолет-заправщик #kc-135 stratotanker
Источник: airlive.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аддитивное производство набирает обороты: более 2300 деталей ПД-35 созданы методом 3D-печати
Анонсирован полнометражный фильм «Поднятие уровня в одиночку: За пределами системы»
Заслуженный пилот СССР: В России пока не создали достойную замену советскому транспортнику Ил-76
В Мексике открыли новый ископаемый вид аксолотля Ambystoma quetzalcoatli
«Известия»: продажи iPhone в России упали до 4-летнего минимума
«Хаббл» обнаружил свет одной из самых древних галактик, который не должен был достичь Земли
Участник клуба металлоискателей нашёл в Норвегии монету времён последнего короля викингов
В России создали электродвигатель для подъёмного винта тяжёлого беспилотного летательного аппарата
Согласно новым данным вероятность найти жизнь на соседней супер-Земле резко возросла
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
Резкий рост переводов BTC на биржи усилил вероятность падения биткоина к 53 000 $
Microsoft выпустит исправление для съедающего до 500 ГБ памяти бага Windows 11
В России разработали 300-сильный катерный ДВС для импортозамещения установок Yamaha и Mercury
На онлайн-аукционе eBay выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2105 «Жигули» 1981 года за €63 000
В Совете Федерации предупредили о новой схеме обмана через кнопку «Отписаться от рассылки»
NASA впервые получило изображение 500 000 старых звёзд внутри нашей галактики Млечный Путь
Sony ограничила продажи съёмных дисководов для PlayStation 5
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
YouTube-блогер собрал USB-накопитель на магнитных сердечниках из деталей советского компьютера

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
PlayStation 6 станет элитарной – почему PlayStation 5 может прожить до 2040 года
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Интервью с John Connor (This_is_the_way) — автором на сайте overclockers.ru
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter