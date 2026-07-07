Самолет-заправщик KC-135R Stratotanker был вынужден сообщить о чрезвычайной ситуации после воздушных парадов, проведенных в честь празднования Дня независимости США.

США отметили День независимости 4 июля. Частью торжеств были воздушные парады самолетов. Среди них был стратегический топливозаправщик KC-135R Stratotanker с позывным Salty 76 Heavy. И по иронии именно у этого самолета закончилось топливо. Изображение: нейросеть qwen

После воздушных парадов, которые проводились вместе с четырьмя истребителями-невидимками F-35, он должен был приземлиться на своей базе, в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, сообщает Airlive. Во время захода на посадку KC-135R пришлось отклониться от курса, потому что он направлялся не к нужной взлетно-посадочной полосе. Последующий заход на посадку также пришлось прервать, поскольку экипаж получил второе предупреждение о приближении к неправильной взлетно-посадочной полосе — самолету пришлось выполнить еще одну петлю.

Многократные заходы на посадку привели к тому, что запас топлива в KC-135R упал до критического уровня. В соответствии с протоколом, экипаж сообщил диспетчерской службе о «критической ситуации с нехваткой топлива».

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Это дало Salty 76 Heavy приоритет при посадке. Пожарная бригада и спасательные команды аэропорта были приведены в состояние готовности. Их помощь не потребовалась: KC-135R выполнил крутую петлю на 360 градусов, что позволило совершить короткий заход на посадку. Маневр прошел успешно, и Salty 76 Heavy благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе 16R.

Stratotanker создан на базе Boeing 367-80. Этот самолет находится на вооружении с 1957 года. В настоящее время ВВС эксплуатируют 167 таких воздушных судов, а Национальная гвардия — 180. Еще 67 самолетов находятся в резерве.

KC-135R имеет длину 41 метр и размах крыла 40 метров. Он вмещает приблизительно 113 000 литров топлива для дозаправки других самолетов. На самом деле, KC-135R использует то же топливо, которое может перекачивать на другие самолеты. Только около 3700 литров из общего объема нельзя перекачать на другие самолеты через топливную штангу.

Самолет Salty 76 Heavy, вероятно, летел не с полным баком. Из соображений безопасности топливная нагрузка для самолетов-заправщиков намеренно рассчитывается как минимальная. А если во время посадки произойдет авария, лучше, если воспламенится только 3000 литров авиакеросина, а не несколько десятков.