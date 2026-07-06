Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал о положении дел в отечественной авиации, особо уделив внимание двум импротозамещенным пассажирским судам.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в открытии Международной промышленной выставке «Иннопром». На форуме, который стартовал 6 июля в Екатеринбурге, ведущие производители техники представляют свои новейшие разработки. Премьер-министр во время выступления рассказал о текущем положении дел в отечественной гражданской авиации, обращает внимание издание «Фонтанка».

Изображение: нейросеть qwen

Мишустин подтвердил, что в России уже начали серийное производство ПД-8 для новых региональных самолётов «Суперджет». Отечественным инженерам-конструкторам удалось создать всего за шесть лет авиационный двигатель для импортозамещенного самолета. Что касается вертолетостроения, то в стране состоялись первые испытательные полеты легких многоцелевых машин «Ансат» и Ка-226Т, которые до этого были значительно модернизированы.

Недавно сертифицированный Ил-114 готов пополнить авиапарк Архангельской области, а затем начнет эксплуатироваться на маршрутах Дальнего Востока. Обновленные Ту-214 начнут поставлять авиаперевозчиками со следующего года, добавил Мишустин.

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Глава правительства рассказал о флагманах отечественной гражданской авиации — самолетах МС-21 и модернизированных «Суперджетах» (SJ100). По его словам, в настоящее время по ним планируется «определённый объём работ». Мишустин уточнил, что «важно оперативно всё завершить, чтобы перейти к их массовому производству».

Также в России готовятся к замене импортного авиадвигателя SaM-146 на отечественный ПД-8 в старых версиях самолетов «Суперджет». Стоимость ремоторизации будет определяться конкретно для каждого самолёта. На выпущенных до 2022 года среднемагистральных лайнерах появятся уже запущенные в серийное производство импортозамещенные двигательные установки — в данный момент требуется не менее 300 агрегатов.