На выпущенных до 2022 года самолетах «Суперджет» появятся недавно запущенные в серийное производство полностью российские силовые установки — сейчас нужно как минимум 300 двигателей.

После сертификации Федеральным управлением гражданской авиации России (Росавиация) новых силовых установок Объединенное двигателестроительное предприятие (ОДК) начало производство первых серийных двигателей ПД-8 для новой версии самолета «Суперджет» (SJ100) на заводе ОДК-Сатурн. Об этом ОДК объявила 25 июня. Однако не менее важная для отечественной гражданской авиации новость осталась практически незамеченной – Минпромторг уже в этом году начинает опытно-конструкторские работы по ремоторизации выпущенных до 2022 года самолетов «Суперджет» (SSJ100). Сообщается, что на этих лайнерах российско-французские двигатели SaM-146 будут заменены на ПД-8.

Фото: ОАК

Двигатель ПД-8 также предназначен для использования на самолете-амфибии Бе-200. Замена двигателей представляет собой непростую задачу. Несмотря на схожие габариты SaM-146 и ПД-8, этот процесс требует модификации других систем самолета (топливной, электрической, гидравлической, противообледенительной, а также управления).

Фото: ОАК

ПД-8 создавался с 2021 по 2025 год с учетом уже существующих параметров «Суперджета», однако замена одной силовой установки на другую – это всегда сложный технический процесс. Парк уже существующих лайнеров с SaM-146 довольно большой. «Суперджет» является на сегодняшний день самым массовый пассажирским самолетом, выпущенным в постсоветское время. В течение 2008-2022 годов было произведено 230 машин, включая опытные образцы и экспортные модели.

Соответственно необходимо изготовить после 2027 года как минимум около 300 ПД-8 только на замену зарубежных двигателей. Не стоит забывать и о новых SJ-100, которые изначально будут собираться с отечественной силовой установкой. Всего это 42 новых самолета, и на каждый из них нужно по 2 двигателя ПД-8. Сообщается, что уже в ближайшие месяцы сборщики самолетов получат двигатели. Для этого на предприятии уже подготовлены все производственные линии — около 100 единиц передового оборудования. Глава «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов отметил высокий уровень подготовки завода с учетом потребностей заказчика. Предприятие планирует постоянно улучшать агрегаты и оптимизировать процесс изготовления изделий.

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Производственные мощности ОДК-Сатурн готовы к высокой производительности, заявили на предприятии. ПД-8 получил сертификацию в начале июня. Двигатель представляет собой уменьшенную версию ПД-14 от МС-21 и обеспечивает взлетную тягу около 80 кН.