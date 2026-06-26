Компания «Мега Драйв» разработала мобильный рабочий комплекс для энергетических компаний, который совмещает функции подъёмной техники, транспорта для бригады и передвижной мастерской.

Компания «Мега Драйв» разработала и представила автогидроподъемник (АГП) Megalift ПСС-131.18Э — специализированное транспортное средство, оснащенное гидравлическим подъемным механизмом. Такие машины не случайно называют автовышками: они предназначены для безопасного подъема рабочих, инструментов и грузов на высоту для проведения монтажных, ремонтных, строительных или спасательных работ.

Фото: Мега Драйв

Конкретно этот АПК на шасси ГАЗ NEXT САДКО должен заинтересовать энергетические компании — он создавался с учётом задач таких предприятий. Машина предназначена для осуществления работ по обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов инфраструктуры.

АПК оснащен люлькой, созданной специально для работы под напряжением до 10 000 В. Она изготовлена из материалов, состоящий из двух или более разнородных компонентов. При их соединении образуется новый материал с уникальными свойствами. Также имеется система хранения инструментов и оборудования. Техника управляется электрогидравлическим приводом.

Фото: Мега Драйв

MEGALIFT, как уверяют разработчики, характеризуется не только надежностью, но и функциональностью. По сути речь идет о мобильном комплексе, в котором может разместиться бригада рабочих с необходимым для работ оборудованием.

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Люлька может подниматься на высоту до 18 метров. Горизонтальное перемещение рабочей платформы возможно на 13,9 метра. Грузоподъемность люльки составляет 250 кг — даже при максимальном вылете подъемной стрелы.

Управляется техника тремя пультами, в том числе одним пропорциональным (механизм точно повторяет движение руки). Именно с его помощью осуществляется запуск двигателя платформы, включаются прожектора и контролируется ход подъемника в процессе высотных работ. Еще один гидравлический пульт является резервным на случай неполадок или механических повреждений проводного пульта.

Компания «Мега Драйв» продолжает развивать линейку автогидроподъёмников Megalift с учётом запросов энергетических, коммунальных, промышленных и сервисных организаций. При разработке техники особое внимание уделяется безопасности, функциональности и адаптации оборудования под реальные условия эксплуатации.