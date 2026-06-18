Лётчик 1-го класса Андрей Литвинов критически оценил перспективы импортозамещенного МС-21-310, при этом уровень готовности лайнера достиг 89%.

Бывший пилот «Аэрофлота» (командир Airbus A320) Андрей Литвинов оценил перспективы нового импортозамещенного российского самолета МС-21-310. По его мнению, отечественной авиационной промышленности понадобится не менее 20 лет, чтобы вывести машину на рынок в качестве полноценного серийного воздушного судна. То есть только к середине 2040-х годов модель будет выпущена в рамках постоянного заводского производства, а не останется опытным или экспериментальным образцом.

Фото: ОАК

Лётчик 1-го класса пояснил, что в последние 30 лет производство гражданских самолетов практически не развивалось. И только в настоящее время власти прилагают усилия для развития отрасли. Эксперт усомнился в возможности построить самолет в течение всего пяти лет. Минимум через 20 лет производители «полностью обеспечат отечественные авиакомпании самолётами», заключил Литвинов.

Действительно, российская гражданская авиастроительная промышленность в последние десятилетия редко достигала высоких темпов производства – отрасли потребовалось более 15 лет, чтобы выпустить около 230 самолетов Superjet старых моделей. Кроме того, до сих пор необходимо создать широкую сеть поставщиков комплектующих, которые теперь будут производиться внутри страны.

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Также Андрей Литвинов ранее говорил, что обучение лётного экипажа работе на МС-21 займет несколько месяцев. Значит, соответствующие этапы подготовки нужно организовать в ближайшее время.

Между тем лётчик-испытатель ПАО «Яковлев» Олег Мутовин сказал, что отечественный авиапром опередил производителей всего мира по компетенциям в создании МС-21. Ни одна страна не построила самолет полностью из компонентов, производимых местными компаниями. Также стало известно, что уровень продвижения сертификации МС-21 находится на уровне 89%. Несмотря на некую неопределенность, российское правительство остается приверженным долгосрочному экспорту. Министр промышленности Антон Алиханов ранее сообщил агентству ТАСС, что сертификация МС-21 по российским и международным стандартам откроет путь к активному продвижению самолетов на зарубежных рынках.