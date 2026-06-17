В России реализованы серьезные меры кибербезопасности, а контрольные измерительные материалы (задания) поступают в пункты проведения экзаменов в зашифрованном виде по защищенной сети.

Рособрнадзор прокомментировал инцидент с утечкой в Индии ответов к общенациональному экзамену NEET. В России такая ситуация исключена, заявили в разговоре с РБК представители ведомства.

Изображение: нейросеть qwen

Накануне стало известно, что Индия ограничивает доступ к Telegram в преддверии вступительных экзаменов. Этот мессенджер — ключевой канал связи в Индии и инструмент распространения предположительно сфабрикованных экзаменационных работ. Введенные правительством ограничения призваны защитить абитуриентов от мошенничества.

В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что комплекс тестовых заданий передаётся в школы или другие образовательные учреждения в зашифрованном виде по специальной сети. В ней реализованы усиленные меры безопасности для предотвращения перехвата, утечки или повреждения информации.

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Отмечается, что для расшифровки информации в защищенной сети передачи данных необходимо два инструмента. Во-первых, специальный защищенный USB-токен члена государственной экзаменационной комиссии, то есть физический ключ. На этом ключе (похожем на обычную флешку) записана личная электронная цифровая подпись (ЭЦП) и ключи шифрования. Во-вторых, требуется пароль для входа в систему, а он передается в пункт проведения экзамена только за 20 минут до испытания.

Также подчеркивается, что сотрудники Рособрнадзора регулярно мониторят сетевую активность. В настоящее время не зафиксированы попытки взлома или кибератак на инфраструктуру.

Ожидается, что доступ к Telegram в Индии будет ограничен до 22 июня. Правительство Индии призвало Apple и Google временно удалить приложение из своих магазинов приложений. Министерство образования называет причиной запрета мошеннические действия. Эти действия включают, например, продажу поддельных экзаменационных работ. Таким образом, запрет приложения представлен как мера защиты для абитуриентов вузов.

Между тем, активисты критикуют правительство за злоупотребление положением закона об информационных технологиях для ограничения свободы выражения мнений. Павел Дуров, основатель Telegram, во вторник раскритиковал индийские власти, заявив, что, по его мнению, они наказали «150 миллионов обычных пользователей» в Индии. Он утверждал, что запрет Telegram не повлиял на ситуацию, поскольку утечки просто переместились на другие платформы.