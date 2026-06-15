Глава Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что санкции подтолкнули авиапром не просто к импортозамещению, а к технологическому лидерству

В разговоре с «Парламентской газетой» депутат Владимир Гутенев («Единая Россия») рассказал о перспективах отечественной авиационной промышленности в условиях санкций. Он отметил развитие программы импортозамещения и обрисовал позитивные перспективы отрасли. Особое внимание глава Комитета ГД по промышленности и торговле уделил новейшим пассажирским лайнерам SJ-100 и МС-21-310.

МС-21 и SJ-100 (на заднем плане) в Архангельске. Фото: ОАК

Гутенёв назвал авиационную промышленность примером в реализации программы импортозамещения и внедрения новейших технологий. Российские авиаперевозчики стремятся к тому, чтобы флот на 100% состоял из отечественных самолетов, и российская аэрокосмическая промышленность с успехом приближается к этой цели. Депутат отметил, что в России быстро появляются новые самолеты с комплектующими отечественных производителей.

По его прогнозу, в ближайшие 5–7 лет будут созданы сотни таких импортозамещенных лайнеров. Все это производство обеспечит дополнительные рабочие места, налоговые поступления в региональные бюджеты. Сегодня крупнейший авиаперевозчик «Аэрофлот» по-прежнему эксплуатирует в основном самолеты Boeing и Airbus. У авиакомпании есть контракт на 18 самолетов MC-21, и она планирует получить в общей сложности 200 MC-21 к 2033 году, в том числе 108 к 2030 году.

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Гутенев обратил внимание на успешную сертификацию российского авиадвигателя ПД-8, который заменит зарубежный SaM146 в Superjet 100. SJ-100, изначально разработанный со значительной долей западных компонентов, теперь оснащён новым российским двигателем. Также депутат напомнил о выпускаемых в Перми ПД-14 с тягой 14 тонн, которые будут устанавливаться на среднемагистральные самолеты.