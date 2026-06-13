Он, совершив более 900 рейсов на Boeing 767, Boeing 777 и Boeing 787, в целом заработал 2 миллиона долларов.

Житель Онтарио, не имевший надлежащей лицензии, почти 17 лет работал пилотом в авиакомпании Air Canada. Он был арестован 1 июня и ему предъявлен ряд обвинений, включая мошенничество и использование поддельных документов, сообщила канадская полиция. Изображение: нейросеть qwen

59-летний мужчина был арестован в рамках операции по борьбе с мошенничеством, проводимой региональной полицией с января. Он начал свою карьеру в 1998 году и имел лицензию пилота. В 2009 году он был повышен до капитана лайнера и должен был получить новую лицензию, необходимую для управления крупных самолетов в Канаде. Летчик не смог получить лицензию и использовал поддельные документы, обманув как своего работодателя, Air Canada, так и федеральное Министерство транспорта, сообщила региональная полиция.

Пилот с поддельной лицензией совершил более 900 рейсов на самолетах Boeing 767, Boeing 777 и Boeing 787, как внутренних, так и международных, перевезя десятки тысяч пассажиров в период с 2009 по 2025 год. Он вышел на пенсию в прошлом году.

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Расследование в отношении этого человека началось после его ухода на пенсию, когда Министерство транспорта, которое курирует пассажирскую авиацию, обнаружило нарушения в его документации после плановой проверки в 2025 году, говорится в заявлении полиции.

Начальник региональной полиции подчеркнул, что этот человек подверг опасности сотни тысяч людей и подорвал доверие общественности. Однако Air Canada определила, что полеты были безопасными, поскольку пилоты проходят проверку каждые шесть месяцев для подтверждения своей компетентности, а также ежегодную проверку Министерством транспорта, сообщила общественная телерадиокомпания CBC.