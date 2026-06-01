Сайты могут следить за пользователями с помощью нового метода FROST.

Новый метод наблюдения за пользователями, получивший название FROST (Fingerprinting Remotely using OPFS-based SSD Timing), был обнаружен в Технологическом университете Граца, сообщает портал Futurezone. Исследователи выяснили, что открытые в браузере модифицированные сайты могут определять, какие другие веб-ресурсы или программы в данный момент открыты на компьютере пользователя.

Новый метод слежки использует так называемый метод атаки по побочным каналам (side-channel attack). Метод включает в себя измерение физических побочных эффектов — в данном случае, скорости работы SSD.

Как только посещается модифицированный сайт, скрипт создает файл в фоновом режиме в области хранения, которую браузер резервирует исключительно для этого веб-сайта. Запущенный сайт непрерывно считывает данные из этого файла. Однако, поскольку SSD-накопитель одновременно обрабатывает данные для других открытых вкладок браузера или настольных программ, таких как Word или Photoshop, возникают крошечные задержки в миллисекундном диапазоне.

Нейронная сеть анализирует эти минутные временные различия. Поскольку каждое приложение и каждый сайт оставляют на жестком диске очень типичные шаблоны чтения и записи при загрузке, ИИ в конечном итоге может с высокой точностью угадать, что еще делают пользователи на ПК.

Этот тип атаки особенно интересен, потому что не требуется установка вредоносного ПО. Ничего не нужно скачивать, нажимать или устанавливать. Достаточно просто держать открытой вкладку браузера, чтобы можно было следить за активностью пользователя.

Однако в настоящее время это всего лишь исследования в лабораторных условиях. Нет никаких доказательств того, что этот метод уже используется реальными злоумышленниками в интернете.