kosmos_news
Авиаэксперт Гусаров отметил преимущества нового самолёта ЛМС-901 «Байкал» перед культовым Ан-2
Роман Гусаров считает, что пора заканчивать говорить об эксплуатации запущенного в производство в конце 1940-х годов биплана Ан-2

Новый российский самолёт ЛМС-901 «Байкал» в некотором смысле считается преемником культового кукурузника Ан-2. Однако, как пояснил в разговоре с ресурсом «Первый технический» авиаэксперт Роман Гусаров, «Байкал» является абсолютно новым самостоятельным проектом. А эпоха Ан-2 закончилась.
Изображение: нейросеть qwenРанее появилась информация, что из-за нехватки новых региональных самолетов легендарная модель будет использоваться авиакомпаниями для пассажирских перевозок. Это одномоторный биплан, первоначально разработанный в конце 1930-х годов и запущенный в производство примерно через десять лет. Его невозможно эксплуатировать бесконечно.

Авиаэксперт Роман Гусаров считает, что аналогичный по многим параметрам «Байкал» мог уже давно летать. Однако он не будет введен в эксплуатацию в ближайшее время из-за необходимости модернизации и проблем с двигателем. Первый полёт ЛМС-901 состоялся почти семь лет назад, но после курса на импортозамещение производитель ждёт силовую установку для самолета.

Гусаров сравнил «Байкал» с новой Lada, а Ан-2 с «Жигулями». Модернизация старой машины (в данном контексте — восстановление Ан-2) практически ничего не даст. Нужен кардинально новый летательный аппарат. Между тем Гусаров отметил, что техническая база Ан-2, несмотря на их возраст, по-прежнему надежна. Тем не менее, они требуют технического ремонта и модернизации, что влечет за собой огромные затраты. Стоимость ремонта оценивается до 25 миллионов рублей за один самолет. Это значительно превышает рыночную стоимость отдельных самолетов.

Ан-2 может вместить 12 пассажиров, экипаж состоит из одного или двух пилотов. Его вес составляет 3300 килограммов. Несмотря на свой возраст, эта модель считается надежной и — при надлежащем техническом обслуживании — безопасной. Первоначально предполагалось, что Ан-2 будет заменен на «Байкал», производимый российским авиастроительным заводом УЗГА. Для удовлетворения будущего спроса в настоящее время ведется работа по расширению производственных мощностей в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре.

#россия #технологии #авиация #производство #ссср #самолет #байкал #ан-2 #лмс-901 байкал
Источник: www1.ru
