Приложение для онлайн-проверки возраста в ЕС почти готово, однако основатель Telegram назвал его «механизмом слежки» за гражданами.

Европейское приложение для онлайн-проверки возраста практически готово и скоро будет доступно для использования: об этом в среду, 15 апреля, в Брюсселе объявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако приложение смогли взломать всего «за две минуты», заявил Павел Дуров. Основатель Telegram предположил, что это часть плана властей ЕС, которые хотят сделать из приложения механизм слежки за всеми гражданами.

Изначально заявлялось, что с помощью этого приложения пользователи могут подтвердить свой возраст при доступе к онлайн-платформам. Цель — заблокировать онлайн-платформы для несовершеннолетних пользователей. По данным Еврокомиссии, приложение работает следующим образом: оно загружается, устанавливается при предоставлении паспорта или национального удостоверения личности, а затем служит подтверждением возраста при доступе к онлайн-сервисам. Это решение призвано гарантировать защиту данных и исключить необходимость обмена личными данными.

Дуров написал, что приложение «было уязвимым» с момента запуска. Дело в том, что «оно доверяет устройству пользователя (а это сразу проигрыш)». Также предприниматель заявил, что власти Евросоюза, если они «не клоуны», преследуют определенную цель: вывести на рынок уязвимое приложение, дождаться его взлома, а потом убрать приватность, чтобы «исправить» баги. В результате, по мнению Дурова, получится «инструмент слежки» за всеми пользователями, представленный под видом приложения для «соблюдения конфиденциальности».

Напомним, многие страны ЕС уже ввели или рассматривают возможность введения национальных возрастных ограничений для TikTok и YouTube. Комиссия постоянно подчеркивает, что обеспечение соблюдения дополнительных обязательств для онлайн-платформ находится в юрисдикции Брюсселя. Согласно Закону ЕС о цифровых услугах (DSA), несовершеннолетние, их безопасность, конфиденциальность и личные данные уже должны быть защищены в интернете.