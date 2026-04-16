Финансист не согласен с инвесторами, которые в настоящее время слишком пессимистичны в отношении динамики биткоина, и основывает свой прогноз на математической модели.

Многие эксперты озвучили свои прогнозы в отношении динамики Bitcoin (биткоина) в текущем году. Бывший банкир Пиус Спренгер на платформе X поделился своими соображениями на этот счет. Его прогноз резко контрастирует с коллективным мнением инвесторов на платформе рынков прогнозов Polymarket.

«Polymarket дает 8% на то, что биткоин достигнет отметки в 160 000 долларов в 2026 году», — начал свой комментарий Спренгер.

Утром 16 апреля BTC торгуется по цене 74 900 долларов. Для достижения отметки в 160 000 долларов потребуется рост цены более чем на 116 процентов. Пользователи на Polymarket в настоящее время делают ставки в основном на достижение биткоином отметки в 80 000 долларов. По данным Polymarket, существует 80-процентная вероятность, что биткоин достигнет этого уровня. От текущей цены биткоина для этого потребуется лишь 8-процентный рост стоимости.

Даже в целевой цене в 90 000 долларов не слишком уверены пользователи Polymarket. Платформа оценивает вероятность достижения этой отметки в 56 процентов.

«Я беру во внимание степенной закон, который предполагает цену в 160 000 долларов к концу года», — пишет Спренгер.

Степной закон описывает концепцию, определяющую максимальную и минимальную цену. Согласно этой концепции, в отличие от экспоненциального роста (который обычно заканчивается быстрым крахом), концепция предполагает более устойчивый и «спокойный» рост на долгом промежутке времени, хотя со стороны он может казаться стремительным.

Еще в 2025 году многие аналитики опубликовали позитивные прогнозы курса биткоина. Целевые цены, указанные в этих отчетах, часто не достигались. Например, Standard Chartered и Артур Хейс прогнозировали цену в 250 000 долларов к концу 2025 года. В октябре 2025 года BTC достиг нового исторического максимума в 126 200 долларов. Рекорд до сих пор не превзойден.

Последние события показывают, что внешние факторы могут существенно повлиять на доллар и цену биткоина. Иран взял под контроль Ормузский пролив. Проходящие мимо нефтяные танкеры будут обязаны платить иранскому правительству комиссию в биткоинах. Пиус Спренгер рассматривает это событие как важный шаг на пути к краху нефтедоллара. Биткоин может стать его долгосрочной заменой.