kosmos_news
Южная Корея планирует ряд мер поддержки населения в ответ на рост стоимости оперативной памяти
Правительство страны обязуется предоставить б/у ПК госучреждений нуждающимся слоям населения, а также планирует снизить тарифы на телекоммуникационные услуги и цены на компьютеры.

Правительство Южной Кореи планирует решить проблему высоких цен на компьютерную память стандартов DRAM и NAND. Меры властей призваны защитить граждан от последствий глобального кризиса, который напрямую влияет на стоимость электронного оборудования. Сообщается о ряде мер, которые планируют ввести власти Южной Кореи.
Изображение: нейросеть freepikСогласно сообщениям The Korea Herald, одним из способов борьбы с кризисом рынка памяти DRAM/NAND является возвращение в эксплуатацию компьютеров, ранее использовавшихся государственными учреждениями. Однако это не означает, что чиновники получат обратно свои старые машины.

Правительство Южной Кореи расширит программы по предоставлению оборудования группам и отдельным лицам, находящимся под угрозой цифровой изоляции. Это, скорее всего, коснется пожилых людей и малообеспеченных, у которых дома или в квартире нет компьютера, способного выполнять базовые задачи.

В прошлом году, по сообщениям, правительство Южной Кореи утилизировало более 22 000 компьютеров. Значительная часть машин — более половины — оказалась на свалке, а затем была утилизирована. Устройства были работоспособны или требовали незначительного ремонта.

Оставшимися компьютеры были либо проданы, либо переданы в дар различным организациям. Теперь, чтобы смягчить последствия для рынка компьютерной памяти, правительство Южной Кореи будет иначе обращаться с компьютерами, выведенными из эксплуатации. Помимо планов по предоставлению бесплатных компьютеров, правительство также хочет предоставлять субсидии малоимущим семьям на приобретение компьютеров для обучения.

В свою очередь издание No Cut News сообщает, что Корея также планирует более масштабные инициативы по снижению тарифов на телекоммуникационные услуги и цен на настольные и портативные компьютеры.

Правительство намерено отслеживать условия распределения, предложения и спроса на рынке ПК, «чтобы предотвратить недобросовестную практику». Отдельным государственным органам поручено контролировать рынок памяти DRAM и расследовать незаконную деятельность.

Искусственный интеллект по-прежнему в тренде, и нет никаких признаков того, что спрос на вычислительное оборудование для ИИ снизится в ближайшие месяцы. Эксперты отрасли считают, что глобальный кризис, приведший к высоким ценам на память, может продлиться как минимум несколько лет.

#оперативная память #компьютеры #южная корея #nand #dram #корея
Источник: koreaherald.com
