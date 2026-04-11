Новая функция Android поможет освободить память телефона без использования облачного хранилища.

По всей видимости, Google работает над функцией автоматического резервного копирования данных из мобильного устройства на стационарные компьютеры. Это решение должно освободить память телефона без необходимости резервного копирования файлов в облако.

Изображение: нейросеть freepikКак сообщает Android Authority, новая функция будет доступна через меню Quick Share («Быстрая отправка»). Платформа обнаружила её в бета-версии 26.15.31 сервисов Google Play. Там Android Authority заметила функцию «Автоматическое резервное копирование», которая позволяет легко передавать файлы, такие как фотографии, видео и аудиофайлы, на компьютер.

В настройках приложения указано: «Выбранные файлы будут автоматически передаваться и сохраняться на вашем ПК без использования облачного хранилища и дополнительных затрат». В этих настройках также отображается связанный компьютер.

Если удалить файл на смартфоне, он останется сохраненным на компьютере. Эта функция должна стать приятным бонусом, особенно для пользователей Android, которые не хотят подписываться на дополнительные сервисы Google. Поскольку видео и фотографии становятся всё более качественными, они занимают больше места в памяти.

Пользователям доступно до 15 ГБ бесплатного облачного хранилища. Однако, если нужно сохранять фотографии и видео в исходном качестве, этот лимит быстро достигается. Тем, кто не хочет платить, придётся оставлять файлы на своих телефонах. Но даже и там объём памяти быстро исчерпывается. В настоящее время любому, кто хочет сделать резервную копию, приходится вручную переносить их на компьютер.

Поскольку новая функция является частью Quick Share, она, вероятно, будет использовать тот же метод передачи, то есть Bluetooth или Wi-Fi. Это решение позволит передавать файлы с телефона Android на компьютер без подключения к интернету. Будет ли эта функция выпущена, и когда это произойдёт, пока неясно. Также неизвестно, будет ли она доступна для всех платформ или изначально только для Windows.