Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Gehaltsreporter: в 2026 году специалисты в ИТ-сфере в Германии могут ожидать повышения зарплаты
Новый отчет о заработной плате показывает, что некоторые специалисты могут получить финансовую выгоду благодаря своим знаниям, а другие, вероятно, пострадают от современных технологических инноваций.

Немецкое кадровое агентство Amadeus Fire в сотрудничестве с порталом Gehaltsreporter составило отчет о зарплатах в ИТ-сфере на текущий год. В общей сложности были проанализированы 9 000 фактических зарплат в ИТ-секторе, зафиксированных в период с января 2024 года по август 2025 года.Изображение: нейросеть freepikКак показали авторы анализа, в ряде ИТ-профессий существует потенциал для повышения заработной платы. К ним относятся консалтинг, инженерия, а также консалтинг по SAP и ERP (услуги по оптимизации и поддержке систем планирования ресурсов). Повышение зарплаты также ожидается в сфере ИТ-безопасности и управления проектами. В целом, анализ показывает, что зарплаты в ИТ-секторе будут варьироваться от 75 000 до 80 000 евро в год.

У тех, кто занимает руководящие должности в этих ИТ-областях, финансовые перспективы еще лучше. По данным Amadeus Fire и Salary Reporter, такие должности, как технический директор или директор по информационной безопасности, предполагают зарплату в «значительно превышающую шестизначную сумму».

Может быть интересно

Зарплаты в сфере ИТ-администрирования или службы поддержки вряд ли увеличатся. Скорее всего, они даже уменьшатся. Согласно анализу, снижение заработной платы связано с тем, что многие из задач службы поддержки и административных задач теперь могут быть автоматизированы – в частности, с помощью искусственного интеллекта. Это затрагивает и младшие должности, поскольку их задачи просто передаются на аутсорсинг инструментам ИИ. Однако есть профессии, которые могут приносить больше дохода в будущем, поскольку ИИ пока не может взять на себя задачи соответствующих специалистов. Эти профессии сочетают в себе «технические знания с навыками консультирования, пониманием процессов и стратегическим мышлением».

#технологии #прогноз #программирование #рынок труда #ит
Источник: presseportal.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
9
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
2
Thermal Grizzly начала продажи процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки
+
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Thermal Grizzly выпустила Ryzen 7 9850X3D со снятой теплораспределительной крышкой
+
В Архангельской области добыли первый в текущем году особо крупный алмаз
+
Настольные процессоры Intel Core 200E могут получить до 12 P-ядер и частоту до 5,9 ГГц
+
Microsoft объявила об увольнении главы игрового подразделения Фила Спенсер
1
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Der8auer скальпировал предварительно замороженный Ryzen 7 9850X3D и снизил температуру чипа на 13°C
+
Полные характеристики Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появились в сети
1
Эксперт Денис Иванов назвал «Газете.Ru» причины цен в 600–700 рублей за куриную грудку
1
Анонс десктопных процессоров Intel Nova Lake-S переносится на начало 2027 года
1
MLID: NVIDIA работает над GeForce RTX 5090 Ti — на 5% больше ядер CUDA и TDP в 750 Вт
2
Процессоры Intel Core 200E линейки Bartlett Lake-S получат до 12 P-ядер и частоту 5,9 ГГц
2
«Сказка о царе Салтане» собрала в российском прокате миллиард рублей за десять дней
+
16-летний стажёр помог Netgear разоблачить злоумышленников и отсудить более 850 000 долларов
+
Popular Mechanics: Учёные планируют окружить ледник Судного дня стеной
5

Популярные статьи

Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
193
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
8
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
5

Сейчас обсуждают

Garthar
06:29
тут 4х моторный же. На левом крыле двигатель только один, значит и заднего нет
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
32Влад32
04:22
Смотреть с DVD? За такое качество по нынешним временам судится?
Amazon отсудила $6 млн у онлайн-продавцов пиратских DVD с сериалами платформы Prime Video
Remarc
04:02
"В 2017 году AMD выпустила Ryzen 1000-й серии, которые Hardware Unboxed назвали впечатляющими для создателей контента, но слабыми для игр. " конечно слабые,даже хуже FX получились "Иначе говоря, знаме...
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
Китя.
02:44
а ты редиска дедуля. и не хороший человек. а Bernigan воспитанный, образованный и ты к нему тянешься из-за этого. Хоть ПК у него слабый как и у тебя.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
02:42
завидовать тому что ты на конче сидишь и штурвал с китей который тебе мочой поливал -смешно .ты ничтожество как и он
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
02:41
хватит пиздеть .люди выкладывали и норма у всех у тебя ток болезного ошибкт и сжатие ахаха
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
02:39
Кал твой конч 12100 ну а 3050 просто абзац.Он про дравера еще чтот говорит .у нвидиа прошлый год что не драйвер то говна кусок
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
02:37
Лучшее изображение а ну да тут не срослись звезды пхаха Конченое гавно как и 3050
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Bernigan
02:37
не завидуй
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Dimon1996
02:36
Всяко лучше автоваза
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter