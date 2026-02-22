Новый отчет о заработной плате показывает, что некоторые специалисты могут получить финансовую выгоду благодаря своим знаниям, а другие, вероятно, пострадают от современных технологических инноваций.

Немецкое кадровое агентство Amadeus Fire в сотрудничестве с порталом Gehaltsreporter составило отчет о зарплатах в ИТ-сфере на текущий год. В общей сложности были проанализированы 9 000 фактических зарплат в ИТ-секторе, зафиксированных в период с января 2024 года по август 2025 года. Изображение: нейросеть freepikКак показали авторы анализа, в ряде ИТ-профессий существует потенциал для повышения заработной платы. К ним относятся консалтинг, инженерия, а также консалтинг по SAP и ERP (услуги по оптимизации и поддержке систем планирования ресурсов). Повышение зарплаты также ожидается в сфере ИТ-безопасности и управления проектами. В целом, анализ показывает, что зарплаты в ИТ-секторе будут варьироваться от 75 000 до 80 000 евро в год.

У тех, кто занимает руководящие должности в этих ИТ-областях, финансовые перспективы еще лучше. По данным Amadeus Fire и Salary Reporter, такие должности, как технический директор или директор по информационной безопасности, предполагают зарплату в «значительно превышающую шестизначную сумму».

Зарплаты в сфере ИТ-администрирования или службы поддержки вряд ли увеличатся. Скорее всего, они даже уменьшатся. Согласно анализу, снижение заработной платы связано с тем, что многие из задач службы поддержки и административных задач теперь могут быть автоматизированы – в частности, с помощью искусственного интеллекта. Это затрагивает и младшие должности, поскольку их задачи просто передаются на аутсорсинг инструментам ИИ. Однако есть профессии, которые могут приносить больше дохода в будущем, поскольку ИИ пока не может взять на себя задачи соответствующих специалистов. Эти профессии сочетают в себе «технические знания с навыками консультирования, пониманием процессов и стратегическим мышлением».