Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Китай заявил о разработке микроволнового оружия мощностью 20 гигаватт
Компактная установка TPG1000Cs, как утверждается, достаточно мощная, чтобы вывести из строя спутники Starlink.

Еще несколько лет назад оружие с мощной силовой установкой считалось научной фантастикой. Однако сейчас уже используются два типа: лазеры и микроволны. Лазеры уничтожают цели за счет тепла — они буквально прожигают дыры в дронах и ракетах. Микроволновое оружие излучает микроволновые импульсы. В пределах эффективной дальности действия этого оружия электронные системы цели уничтожаются. Это тот же эффект, что и электромагнитный импульс (ЭМИ).

Изображение: нейросеть qwen.aiГотовые к применению на поле боя лазерные и микроволновые системы все еще находятся на начальной стадии развития, поэтому их мощность, а следовательно, и дальность действия, ограничены. Китайские исследователи утверждают, что достигли прорыва в этой области. В то время как американское микроволновое оружие может уничтожать рои дронов на близком расстоянии, утверждается, что TPG1000Cs достаточно мощное, чтобы вывести из строя спутники Starlink.

Может быть интересно

Как сообщает газета South Chinese Morning Post, это оружие было разработано в Северо-Западном институте ядерных технологий (Northwest Institute of Nuclear Technology, NINT). Его длина составляет 4 метра, а вес — около 5 тонн. Для микроволнового оружия такой мощности это удивительно мало. Поэтому китайские СМИ называют его «первым в мире компактным микроволновым оружием».

TPG1000Cs легко можно установить на стандартные военные грузовики. Например, китайский Shacman HMV3 может перевозить 10-тонный груз по пересеченной местности.

Китайские эксперты считают, что микроволнового оружия мощностью 1 ГВт достаточно, чтобы вывести из строя или повредить спутники Starlink. Кроме того, SpaceX недавно объявила о планах снизить орбиты примерно 4400 спутников в этом году, чтобы избежать столкновений с другими спутниками и космическими аппаратами. Более низкая высота делает их более уязвимыми для применения противоспутникового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

До сих пор опасность, представляемая для спутников микроволновым оружием, считалась низкой. Это связано с тем, что достаточно мощное микроволновое оружие могло излучать импульсы всего несколько секунд. Поскольку спутники Starlink движутся в космосе со скоростью примерно 27 500 км/ч, это снижает вероятность попадания. И даже при прямом попадании время может быть слишком коротким, чтобы нанести непоправимый ущерб.

Утверждается, что TPG1000Cs обладает значительно большей мощностью, чем другие микроволновые системы вооружения, — 20 ГВт, и способна непрерывно излучать импульсы в течение до одной минуты. По данным исследователей NINT, это эквивалентно 3000 импульсам. Кроме того, TPG1000Cs, как сообщается, продемонстрировала высокую прочность. В ходе испытаний было произведено 200 000 импульсов, в течение которых система работала стабильно и надежно.

#китай #оружие #космос #starlink #спутники #связь #микроволновое оружие
Источник: scmp.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
4
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
+
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
1
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
1
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
4
Exynos 2600 обошёл Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тесте трассировки лучей и занял первое место
+
Швеция и Дания выделили 290 миллионов долларов на усиление ПВО Украины
2
В Германии наладят производство ракет для РСЗО EuroPULS
+
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
74
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
2
На МТЗ запустили двигатель трактора BELARUS 1222.3 после «полной заморозки»
+
Bitcoin за неделю подешевел на 20%, а Ethereum почти на 30% — аналитики говорят о «криптозиме»
2
Nvidia рекомендует удалить январское обновление Windows 11 KB5074109 владельцам видеокарт GeForce
+
WCCFTech: китайские производители DRAM не решат проблему дефицита оперативной памяти
1
Энтузиаст активировал XeSS 3 на Arc A380 с помощью DLL и увеличил производительность в 2,5 раза
+
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
4
ASRock прокомментировала ситуацию вокруг проблем с Ryzen 9000 на её материнских платах
+
Майнеры биткоина несут убытки из-за обвала рынка криптовалют
+
Массовое производство видеокарт Nvidia RTX 60 может начаться в 2028 году
1
Nvidia не планирует выпускать видеокарты серии GeForce RTX 50 Super
1

Популярные статьи

Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
22
Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
4
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
20
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
12
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
2

Сейчас обсуждают

lighteon
00:45
У меня так ASUS 980 Ti OC прогорела и забрала с собой GPU. Ничего не обычного - дерьмо случается. А в эпоху майнинга на видеокартах этих погорельцев так вообще пачками было...
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
L1yod
23:40
Первый сезон смотрел в захлеб очень понравился, что наснимали во втором это писец просто называется, зачем такой кал было снимать не понятно, просто бессмысленное гавнище.
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
randomXP
23:24
Интересно, а почему просто не взять сценарий оригинальных игр и просто снять по нему + учитывать все особенности и фишки именно игр? Или тем, кто не играл - не зайдет?
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
2ABi
23:02
1 - зачем брать снеговик когда за эти же деньги можно взять DeepCool или Thermalright ?? 2 - Netac ... серьезно ? за теже деньги можно в трех буквах взять G.Skill Aegis [F4-3200C16D-32GIS] у которых б...
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
Worf
22:54
я этот ауди ещё в 2004 видел, флагман как то топором вырублен!!!! тот же r8 в разы красивее и эстетичнее!!
Carscoops: Проблемы Porsche с электромобилями могут стать препятствием для нового флагмана Audi
Worf
22:50
скажу от себя!!! онлайн игры ЭТО ШЛАК!!! И ОДНОДНЕВКИ!!! да мы тоже не вечные, но лучше поставить макса пейна и старкрафт и уйти в нирвану, чем отыграть 3 года в онлайн и остаться ни с чем!!!! пример ...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
Dentarg
21:55
Корпорации тоже могут прокатиться наравне с хомячками. И даже продвинутые финансовые аналитики не помогут если у руля некий фюрер-визионер, который ради реализации своих амбиций может слить миллиарды ...
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
Антон Шевелев
21:49
ААА сингл по трудоёмкости кратно превосходит типичный онлайн проект. Яркий пример танки. Сделал 15 карт и 50 моделей танков и можно запускать. А в синглах контента, озвучки и т.п. в разы больше. А во...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
Dentarg
21:40
Ну, 14900к немного кушает, особенно если на нём всякие Monero не майнить 24/7.
Рост цен на медь и олово становится ещё одной причиной подорожания систем охлаждения и электроники
MessiercodeBK201
21:37
Только вот по большей части мощности задействованы для производства hbm-памяти. Так что не так уж много будет б/у-шной десктопной памяти после сдувания пузыря...
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter