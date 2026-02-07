Компактная установка TPG1000Cs, как утверждается, достаточно мощная, чтобы вывести из строя спутники Starlink.

Еще несколько лет назад оружие с мощной силовой установкой считалось научной фантастикой. Однако сейчас уже используются два типа: лазеры и микроволны. Лазеры уничтожают цели за счет тепла — они буквально прожигают дыры в дронах и ракетах. Микроволновое оружие излучает микроволновые импульсы. В пределах эффективной дальности действия этого оружия электронные системы цели уничтожаются. Это тот же эффект, что и электромагнитный импульс (ЭМИ).

Готовые к применению на поле боя лазерные и микроволновые системы все еще находятся на начальной стадии развития, поэтому их мощность, а следовательно, и дальность действия, ограничены. Китайские исследователи утверждают, что достигли прорыва в этой области. В то время как американское микроволновое оружие может уничтожать рои дронов на близком расстоянии, утверждается, что TPG1000Cs достаточно мощное, чтобы вывести из строя спутники Starlink.

Как сообщает газета South Chinese Morning Post, это оружие было разработано в Северо-Западном институте ядерных технологий (Northwest Institute of Nuclear Technology, NINT). Его длина составляет 4 метра, а вес — около 5 тонн. Для микроволнового оружия такой мощности это удивительно мало. Поэтому китайские СМИ называют его «первым в мире компактным микроволновым оружием».

TPG1000Cs легко можно установить на стандартные военные грузовики. Например, китайский Shacman HMV3 может перевозить 10-тонный груз по пересеченной местности.

Китайские эксперты считают, что микроволнового оружия мощностью 1 ГВт достаточно, чтобы вывести из строя или повредить спутники Starlink. Кроме того, SpaceX недавно объявила о планах снизить орбиты примерно 4400 спутников в этом году, чтобы избежать столкновений с другими спутниками и космическими аппаратами. Более низкая высота делает их более уязвимыми для применения противоспутникового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

До сих пор опасность, представляемая для спутников микроволновым оружием, считалась низкой. Это связано с тем, что достаточно мощное микроволновое оружие могло излучать импульсы всего несколько секунд. Поскольку спутники Starlink движутся в космосе со скоростью примерно 27 500 км/ч, это снижает вероятность попадания. И даже при прямом попадании время может быть слишком коротким, чтобы нанести непоправимый ущерб.

Утверждается, что TPG1000Cs обладает значительно большей мощностью, чем другие микроволновые системы вооружения, — 20 ГВт, и способна непрерывно излучать импульсы в течение до одной минуты. По данным исследователей NINT, это эквивалентно 3000 импульсам. Кроме того, TPG1000Cs, как сообщается, продемонстрировала высокую прочность. В ходе испытаний было произведено 200 000 импульсов, в течение которых система работала стабильно и надежно.